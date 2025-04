Nicola Zalewski zmarnował piłkę meczową! Remis w starciu AC Milan - Inter Mediolan

Dla mediolańskich gigantów było to już czwarte spotkanie w bieżącym sezonie. Lepszy bilans mieli zawodnicy AC Milan, którzy wygrali 3:2 w Superpucharze Włoch oraz zanotowali wyjazdowe zwycięstwo 2:1 i domowy remis 1:1 w Serie A. Mimo to faworytem pucharowego dwumeczu był Inter, który od lutowej porażki z Juventusem w lidze zaliczył 7 zwycięstw i remis w 8 ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach. "Rossoneri" z kolei z sześciu ostatnich spotkań wygrali... zaledwie dwa, notując aż cztery porażki.

Nadzieją dla podopiecznych Sergio Conceicao mogły być problemy kadrowe rywali, gdyż z powodu mniej lub bardziej poważnych urazów z gry wykluczeni zostali między innymi Denzel Dumfries, Lautaro Martinez i Piotr Zieliński.

Pierwszą groźną okazję stworzyli sobie zawodnicy Interu, ale - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z lewej strony boiska i wycofaniu piłki na przedpole - potężne uderzenie Joaquina Correi obronił Mike Maignan.

W 21. minucie "Nerazzurri" mieli drugą doskonałą szansę na otworzenie wyniku, ale po dośrodkowaniu Hakana Calhanoglu z rzutu wolnego i zgraniu futbolówki przez Yanna Bissecka, napastnik Tammy Abraham zdołał w ostatniej chwili wybić futbolówkę, uderzoną głową przez Stefana de Vrija.

AC Milan odpowiedział sześć minut później, kiedy to - po bardzo dobrym podaniu Tijjaniego Reijndersa na lewą stronę pola karnego - Rafael Leao "nawinął" zwodem do lewej strony jednego z defensorów Interu, ale jego strzał odbił nogą bramkarz nominalnych gości Josep Martinez.

Tuż przed końcem pierwszej połowy trzecią świetną okazję do objęcia prowadzenia mieli jeszcze zawodnicy Interu, ale Mike Maignan po raz kolejny wykazał się refleksem i obronił główkę Davide Frattesiego.

Na pierwszego gola trzeba było czekać do 47. minuty. Wtedy to, po krótkim podaniu od Youssoufa Fofany, Tammy Abraham sprytnie odwrócił się z piłką w polu karnym, myląc pilnującego go Bissecka, po czym płaskim uderzeniem w lewy róg pokonał Josepa Martineza.

Podopieczni trenera Simone Inzaghiego wyrównali 20 minut później. Joaquin Correa wyłożył piłkę na przedpole do Hakana Calhanoglu, a Turek potężnym uderzeniem z 18 metrów trafił przy lewym słupku na 1:1.

W 80. minucie stuprocentową okazję do strzelenia zwycięskiego gola zmarnował wprowadzony na boisko w drugiej połowie Nicola Zalewski. Reprezentant Polski - po podaniu Marcusa Thurama z prawej strony pola karnego i fatalnym błędzie Kyle'a Walkera, który przy próbie interwencji nie trafił w piłkę - uderzał z dwóch metrów w krótki róg, ale Mike Maignan zdołał obronić strzał byłego gracza Romy.

Spotkanie rewanżowe odbędzie się w środę 23 kwietnia.

Puchar Włoch - 1. mecz 1/2 finału

AC Milan - Inter Mediolan 1:1 (0:0)

Bramki: Tammy Abraham 47 - Hakan Calhanoglu 67

Milan: Mike Maignan - Kyle Walker, Matteo Gabbia, Malick Thiaw, Theo Hernandez - Tijjani Reijnders, Youssouf Fofana (Samuel Chukwueze 88) - Alejandro Jimenez (Riccardo Sottil 68), Christian Pulisic (Joao Felix 76), Rafael Leao (Warren Bondo 88) - Tammy Abraham (Santiago Gimenez 76)

Inter: Josep Martinez - Yann Bisseck (Benjamin Pavard 59), Stefan de Vrij (Francesco Acerbi 79), Alessandro Bastoni - Matteo Darmian, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi (Henrich Mychitarian 59), Carlos Augusto (Nicola Zalewski 59) - Joaquin Correa (Thomas Berenbruch 90+1), Marcus Thuram

Żółte kartki: Theo Hernandez, Tijjani Reijnders (Milan) - Francesco Acerbi, Yann Bisseck (Inter)

Sędziował: Michael Fabbri (Rawenna).