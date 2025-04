Niemiecka sensacja w Pucharze Niemiec. Za wynikiem idą ogromne pieniądze

Co najmniej 2,88 mln euro zarobiła trzecioligowa Arminia Bielefeld we wtorek awansując do finału piłkarskiego Pucharu Niemiec. Wcześniej ekipa zapracowała na 6,5 mln premii. Jeśli 24 maja sięgnie po trofeum, może liczyć na kolejne półtora miliona. Klub nie zamierza jednak szastać pieniędzmi.