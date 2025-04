Rywalki rozgryzły Świątek? Ekspert grzmi: To jej duży problem!

Iga Świątek ma za sobą trudny początek sezonu 2025. Czy rywalki znalazły sposób na to, jak rywalizować z raszynianką? Zdaniem Matsa Wilandera przeciwniczki Polki regularnie korzystają z tego, że forehand Świątek nie funkcjonuje jak należy. "To jej duży problem" - mówi ekspert.

Świątek ma za sobą nie do końca udany początek sezonu, w trakcie którego po raz pierwszy od pięciu lat nie wygrała żadnego turnieju. W swoim ostatnim występie, podczas turnieju w Miami, uległa 19-letniej Alexandrze Eali, która do tej pory zajmowała 140. pozycję w światowym rankingu.

ZOBACZ TAKŻE: Przykre wieści od Igi Świątek. "Podjęłam trudną decyzję"

W ostatnich tygodniach nie najlepiej funkcjonował forehand polskiej tenisistki. Zdaniem Wilandera rywalki wykorzystują problemy Świątek w tym elemencie tenisowego rzemiosła i regularnie przyjmują strategię grania do forehandu raszynianki.

- Myślę, że to jej duży problem. Ten plan realizowała większość jej rywalek. To było to, co trzeba było robić przeciwko Świątek na szybszym korcie - na trawie, na twardej nawierzchni czy w hali - mówi były numer 1 rankingu ATP w rozmowie z TNT Sports.

Wilander ma jednak wątpliwości, co do skuteczności takiej taktyki na kortach ziemnych. Najbliższe tygodnie mogą więc być przełomowe dla naszej zawodniczki. "Nie sądzę, że jej przeciwniczki uważają, że taka sama strategia będzie skuteczna na mączce" - uważa ekspert.

- Myślę, że Iga poradzi sobie z tym na kortach ziemnych, bo piłka będzie odbijała się wolniej, a ona będzie mogła używać topspinowego forehandu. Jestem naprawdę ciekawy rozpoczęcia sezonu na mączce i tego czy jej forehand poprawi się z dnia na dzień - dodaje.

Kolejne słowa Wilandera mogą wlać sporo otuchy w serca polskich kibiców. Jego zdaniem w zbliżających się turniejach nastąpi przełamanie Świątek i Polka wróci na zwycięską ścieżkę. "Przewiduję, że Iga awansuje przynajmniej do półfinału French Open i wygra co najmniej dwa turnieje na kortach ziemnych" - mówi Wilander.

psl, Polsat Sport