W meczu o Superpuchar Polski dojdzie do wyjątkowej sytuacji - o trofeum powalczą drużyny z różnych poziomów rozgrywkowych. Jagiellonia Białystok, mistrz Polski rywalizujący w PKO BP Ekstraklasie, zmierzy się z Wisłą Kraków, triumfatorem Pucharu Polski, który na co dzień występuje w Betclic 1. Lidze.

"Jaga" ma za sobą znakomity sezon ligowy, który zakończył się zdobyciem pierwszego w historii klubu tytułu mistrzowskiego. Po krajowym triumfie przyszła kolej na europejskie puchary, gdzie podopieczni Adriana Siemieńca także zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Choć odpadli w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, to z powodzeniem kontynuowali rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. Świetna postawa w tych rozgrywkach pozwoliła im awansować do 1/8 finału po wygranych barażach. Na tym etapie Jagiellonia pewnie pokonała Cercle Brugge 3:0 w pierwszym meczu u siebie. Rewanż w Belgii dostarczył więcej emocji, jednak mimo porażki 0:2, wcześniejsza zaliczka wystarczyła do awansu do ćwierćfinału, gdzie czeka już hiszpański Real Betis.

ZOBACZ TAKŻE: Wojciech Szczęsny straci miejsce w składzie Barcelony? Czeka go rywalizacja

Wisła również rywalizowała w eliminacjach europejskich pucharów, jednak jej przygoda zakończyła się znacznie szybciej. Dzięki triumfowi w ubiegłorocznym finale Pucharu Polski, w którym po dogrywce pokonała Pogoń Szczecin 2:1, "Biała Gwiazda" uzyskała prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy. Tam jednak nie sprostała Rapidowi Wiedeń, przegrywając w dwumeczu 2:8. Po tej porażce krakowianie kontynuowali grę w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA, lecz ich marzenia o fazie grupowej rozwiała ekipa Cercle Brugge, wygrywając rywalizację 7:5.

W ostatnich dziesięciu latach Superpuchar Polski zdobywało siedem różnych zespołów. Co ciekawe, od ośmiu edycji tych rozgrywek mistrz kraju nie był w stanie sięgnąć po to trofeum. Zarówno Jagiellonia, jak i Wisła mają szansę na swój drugi triumf w historii klubu. Przed rokiem po Superpuchar sięgnęła Legia Warszawa, która pokonała Raków Częstochowa po serii rzutów karnych (6:5). W regulaminowym czasie gry oraz po dogrywce wynik pozostawał bezbramkowy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków od 21:00 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport