Ważna zmiana w siatkarskiej reprezentacji! Nadchodzi rewolucja?

1 kwietnia Komisja Techniczna i Trenerów NORCECA odbyła spotkanie, podczas którego omówiła plany strategiczne na kolejne lata. Jednym z głównych wątków było szkolenie trenerskie. I to właśnie jego będzie dotyczyć jedna z głównych zatwierdzonych zmian.

Ze strony internetowej federacji wynika, że FIVB wraz z NORCECA postanowiły wdrożyć w życie nowy projekt. Od 2026 roku w sztabie trenerskim każdej kobiecej reprezentacji narodowej (w rozgrywkach międzynarodowych) będzie musiała znaleźć się przynajmniej jedna kobieta.

Mushtaque Mohammed, wiceprezes NORCECA i przewodniczący Komisji Rozwoju FIVB, podkreślił, że "rozwiązanie nie leży wyłącznie w szkoleniu trenerów, ale także w poprawie zarządzania w federacjach krajowych".

Polskie siatkarki prowadzi obecnie Stefano Lavarini. W sztabie trenerskim Włocha, którego kontrakt obowiązuje do igrzysk w 2028 roku, nie znajduje się żadna kobieta. W całej ekipie znajdują się dwie fizjoterapeutki, a także rzeczniczki, ale to może nie wystarczyć, by sprostać nowym zasadom.