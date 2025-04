Kamil Majchrzak kontra Alexandre Muller to starcie ćwierćfinałowe turnieju ATP w Marrakeszu. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Alexandre Muller na Polsatsport.pl.

By zagrać w ćwierćfinale, Majchrzak wygrał z Jesperem De Jongiem 7:6(3), 6:1. Polak drugi raz z rzędu pokonał znacznie wyżej notowanego od siebie rywala. W pierwszej rundzie rywalizacji właściwej odprawił w dwóch setach rozstawionego z "6" Jaume Munara.

Muller to 41. tenisista światowego rankingu. By awansować do kolejnej rundy rywalizacji w Marrakeszu, musiał się jednak sporo namęczyć. Po bardzo wyczerpującym spotkaniu jego wyższość musiał uznać Hugo Dellien.



