Grbic podjął decyzję! Nowy siatkarz na zgrupowaniu reprezentacji Polski

- Kilka dni temu wieczorem zadzwonił do mnie telefon. Ukazał się bardzo dziwny numer, podpisany Nikola Grbić. Od razu serce mocniej zabiło. To dla mnie duże wyróżnienie i duża szansa na pewno żeby potrenować z kadrowiczami pod okiem sztabu trenera Grbicia. To pokazuje tylko, że nasz sezon jako drużyny był udany bo przed tym sezonem taki wynik byśmy wzięli w ciemno - powiedział Antoni Kwasigroch, cytowany przez media społecznościowe swojego zespołu.

Dla przyjmującego urodzonego w 2002 roku to pierwszy sezon w PlusLidze, bowiem dotąd występował na pierwszoligowych parkietach w barwach BKS-u Visły Proline Bydgoszcz, skąd przeniósł się do MKS-u Ślepska Malow Suwałki. W obecnej kampanii wystąpił w 27 spotkaniach, w których zdobył 101 punktów, a jego zespół zakończył zmagania na 10. miejscu w tabeli.

Pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski w tym roku rozpocznie się już 29 kwietnia w Spale. Z racji trwającego wtedy jeszcze sezonu klubowego, nie wszyscy zawodnicy mogą być do dyspozycji Nikoli Grbicia. W związku z tym serbski szkoleniowiec zdecydował się na taki ruch.