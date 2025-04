Kluczowa decyzja zapadła! Kibice Barcelony mogą odetchnąć z ulgą

Od grudnia ubiegłego roku Barcelona mierzyła się z problemem rejestracji dwóch zawodników. W styczniu komisja nadzorująca hiszpańskie rozgrywki uznała, że klub nie spełnił wymogów Finansowego Fair Play, co uniemożliwiło formalne dopuszczenie Olmo i Victora do gry. "Blaugrana" złożyła jednak apelację do CSD, a piłkarze mogli tymczasowo występować na podstawie środka zabezpieczającego.

Po analizie sytuacji Wyższa Rada Sportu uznała, że decyzja komisji była nieważna, ponieważ przekroczyła ona swoje kompetencje. Zdaniem trybunału organ ten nie miał prawa decydować o rejestracji zawodników, a także nie posiadał uprawnień do oceny kwestii finansowych związanych z funkcjonowaniem klubu.

La Liga początkowo argumentowała, że Barcelona nie przedstawiła wystarczających dowodów na spełnienie warunków Finansowego Fair Play. Podkreślano, że klub deklarował dodatkowe przychody, które w rzeczywistości nie zostały jeszcze zaksięgowane. Audytorzy oraz CSD byli jednak innego zdania - uznali, że dokumentacja przedłożona przez Katalończyków potwierdza ich zdolność do rejestracji piłkarzy.

Ostateczny werdykt trybunału stawia Barcelonę w korzystnej sytuacji. Klub może bez przeszkód korzystać z usług Olmo i Victora, zarówno w La Lidze, jak i w europejskich pucharach. Decyzja CSD podważa również autorytet komisji RFEF-La Liga, wskazując na naruszenie przez nią procedur i formalnych zasad.

Prezydent "Dumy Katalonii", Joan Laporta, nie krył satysfakcji z rozstrzygnięcia sprawy i zapowiedział, że klub podejmie stanowcze kroki wobec działań La Ligi oraz jej przewodniczącego, Javiera Tebasa. Barcelona zamierza w przyszłości skuteczniej zabezpieczać się przed podobnymi problemami, aby uniknąć kolejnych komplikacji związanych z regulacjami finansowymi ligi.

Decyzja CSD zamyka więc rozdział długotrwałego sporu, a "Blaugrana" może skupić się na rywalizacji sportowej bez obaw o dalsze ograniczenia kadrowe.