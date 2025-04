Kluczowy zawodnik kontuzjowany! Kiwior przed wielką szansą

Arsenal stanął przed poważnym wyzwaniem w kluczowym momencie sezonu. Klub poinformował, że kluczowy obrońca, Gabriel Magalhaes, doznał kontuzji ścięgna udowego i czeka go operacja. Brazylijczyk nie wróci już do gry w tym sezonie. Jego absencja może otworzyć szansę dla reprezentanta Polski, Jakuba Kiwiora, który jest naturalnym kandydatem do zastąpienia go w środku defensywy.