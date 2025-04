Królewski zadowolony mimo porażki. "Można być dumnym z zespołu"

- Można być dumnym z zespołu, ale też ze sztabu szkoleniowego, jak przygotował taktykę na ten mecz. Myślę, że jest to budujące, że chłopaki się tak zaprezentowali. Byli bardzo ambitni, natomiast brakowało im trochę skuteczności, ale to są takie mecze, w których pokazujemy taki wigor, co więcej udowadniamy, że stać nas na bardzo dużo. Oby to teraz przełożyć na ligę i to, co dla nas najważniejsze w tym sezonie. Może będziemy trochę głodni po tym pucharze, co sprawi, że wzrośnie nasza skuteczność w lidze - powiedział Królewski.

ZOBACZ TAKŻE: Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków. Skrót meczu (WIDEO)

Po meczu prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, docenił również klasę rywala, jednocześnie chwaląc swój zespół za realizację założeń taktycznych.

- Nie ma co ukrywać, że Jagiellonia jest najlepszym zespołem w Polsce. Jeśli chodzi o konsekwencję tego, jak rozgrywa spotkania, zarówno w pucharach europejskich, jak i w lidze, wszystkie są na dość wysokim poziomie. Ostatnio przydarzyła się im przegrana, ale też to o niczym nie świadczy. To jest najlepszy zespół, w szczególności w ataku, więc staraliśmy się mieć taką taktykę, że będziemy prowadzić grę, bo wtedy Jagiellonii gra się gorzej. To się udało zrobić, więc tym bardziej czapki z głów dla naszego zespołu trenerskiego, że ta taktyka się powiodła - mówił.

Po przegranej w Superpucharze Polski przed piłkarzami "Białej Gwiazdy" wciąż sporo pracy. Na ten moment muszą się skupić na walce o awans do PKO BP Ekstraklasy.

- W 1. lidze mamy trochę inne wyzwania niż podczas takich spotkań - podsumował.