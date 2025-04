Maczety, noże, miotacze gazowe i... barwy Wisły Kraków! Policja zatrzymała pseudokibiców

Sprawa dotyczy zniszczenia łącznie 26 murali i graffiti na elewacjach bloków i murowanych garażach w Białymstoku. Do zniszczenia poprzez zamalowanie ich całkowicie lub częściowo doszło w nocy 1 kwietnia.

ZOBACZ TAKŻE: Likwidacja lub ekshumacja. Niemcy żądają usunięcia grobu polskiej legendy

Funkcjonariusze z pionów kryminalnych miejskiej i wojewódzkiej komend policji zatrzymali w środę między Tykocinem a Jeżewem (trasa Białystok – Warszawa) czterech mężczyzn z wieku 24-29 lat, mieszkańców woj. małopolskiego wracających samochodem do domu.

Z ustaleń policji wynika, że mężczyźni przyjechali do Białegostoku wynajętym autem, działali pod osłoną nocy, nocowali poza Białymstokiem, a swe akty wandalizmu dokumentowali i publikowali w mediach społecznościowych.

- Nie zdawali sobie sprawy ze skuteczności pracy kryminalnych – powiedział Krupa.

Dodał, że w aucie oprócz pojemników z farbą i sprayów policjanci znaleźli noże, meczety, miotacze gazowe, krótkofalówki, a także emblematy z barwami pseudokibiców Wisły Kraków.

Mężczyźni trafili do aresztu. Wciąż zbierany jest materiał dowodowy. Najprawdopodobniej jeszcze w czwartek mężczyźni usłyszą zarzuty.

Policja dotąd otrzymała jedno zawiadomienie ze spółdzielni mieszkaniowej o zniszczeniu mienia na kwotę 5 tys. zł i jeden wniosek o ściganie.

Krupa powiedział, że mężczyźni usłyszą zarzut zniszczenia mienia, za co grozi do pięciu lat więzienia, odpowiedzą też za posiadanie noży i maczet, a także za posiadanie bez wymaganej rejestracji gazu obezwładniającego. Dodał, że górna granica kary, która grozi mężczyznom za wszystkie czyny, to do pięciu lat więzienia.

O zniszczeniach w mediach społecznościowych poinformowali pseudokibice Wisły Kraków, niejako chwaląc się zdjęciami i wpisami dotyczącymi – jak to określili w języku kibicowskim – "przestrzeleniem grafów" Jagiellonii, czyli zamalowaniem symboli i znaków tego klubu na muralach.

W minioną środę Jagiellonia i Wisła rozegrały w Warszawie mecz o piłkarski Superpuchar Polski. Jagiellonia wygrała 1:0.

Zorganizowani kibice aktualnych mistrzów Polski nie pojechali na ten mecz, ogłaszając bojkot. Jednym z powodów był – jak informowali w mediach społecznościowych – "brak przestrzegania zasad kibicowskich przez kibiców Wisły Kraków".

- Nie chcemy uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem ich drużyny – pisali niespełna dwa tygodnie temu.