Michał Probierz przyznał to po meczu o Superpuchar Polski. "Jego też obserwuję"

W środę 2 kwietnia odbył się mecz o Superpuchar Polski. Jagiellonia Białystok pokonała na PGE Narodowym Wisłę Kraków 1:0. Jak się okazuje, z trybun to spotkanie oglądał Michał Probierz, który po zakończeniu rywalizacji stanął przed kamerą Polsatu Sport.

- Gratuluję Jagiellonii zdobycia Superpucharu. To na pewno kolejna rzecz, którą Adrian (Siemieniec - przyp. red.) może dołożyć do trofeów, które są w Jagiellonii. Gratuluję mu. To jest bardzo fajna droga - powiedział selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w rozmowie z Marcinem Lepą.

Doświadczony szkoleniowiec kilkoma słowami ocenił grę obu zespołów.

- Finały są takie, że trzeba wykorzystać okazje. Jagiellonia to zrobiła i widać jakość, którą posiada. Rzeczywiście trzeba pochwalić Wisłę, bo grała bardzo fajną piłkę. Brakowało wykończenia, ale z przyjemnością patrzyło się na ich grę - stwierdził.

Jakie skutki dla obu zespołów może mieć środowy mecz? Selekcjoner jest dobrej myśli.

- Na pewno jeden i drugi zespół ma z tego korzyść. Z jednej strony Jagiellonia zdobyła trofeum i pokazuje, że coraz bardziej jest klasowym zespołem, który potrafi wykorzystać słabszy moment i wybronić to, co jest istotne w polu karnym. Wisła może natomiast na tym budować. Dla obu zespołów to może być dobry prognostyk - przyznał.

Na koniec Probierz został zapytany o reprezentantów Polski, którzy wystąpili na PGE Narodowym. Trener został konkretnie zapytany o grę Tarasa Romanczuka i Mateusza Skrzypczaka.

- Z Tarasem jesteśmy na bieżąco, wiadomo, że ostatnio po kontuzji borykał się z problemami. Mateusz również zagrał solidny mecz i jego też obserwuję - podsumował.

Warto przypomnieć, że Skrzypczak został powołany na ostatnie zgrupowanie Biało-Czerwonych, jednak jeszcze nie zaliczył debiutu w seniorskiej kadrze.