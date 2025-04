Rosja wróci do świata futbolu? Szefowie UEFA i FIFA zabrali głos

„Mówiłem to wiele razy i mogę to powiedzieć jeszcze raz. Oni mogą zostać ponownie przyjęci dopiero wtedy, jak wojna się zakończy" - podkreślił słoweński działacz.

Podobne zdanie wyraził obecny na kongresie w Belgradzie szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino.

"Ponieważ trwają rozmowy na temat pokoju na Ukrainie, mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przejść do następnego kroku i przywrócić Rosję do świata piłki, ponieważ oznaczałoby to, że wszystko jest rozwiązane” — podkreślił.

Rosja została wykluczona z międzynarodowych rozgrywek po agresji na Ukrainę w 2022 roku. Ostatnio pojawiają się informacje o zakulisowych staraniach Moskwy o zniesienie zawieszenia. Wypowiedzi szefów piłki na kongresie w Belgradzie wydają się rozwiewać te nadzieje.

PAP