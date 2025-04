Siemieniec podsumował zwycięstwo. "Finałów się nie gra, finały się wygrywa"

Mecz oglądało 11 tysięcy kibiców, więc trybuny PGE Narodowego nie były wypełnione. Do Warszawy nie przyjechali fani Jagiellonii, którzy byli niezadowoleni z tego, że mecz nie odbył się w Białymstoku. Sprzeciwiali się również obecności kibiców Wisły.

- Wielkie gratulacje dla drużyny za zwycięstwo i zdobycie kolejnego trofeum. Kibice wspierali nas dziś w Białymstoku i będą się cieszyć razem z nami po powrocie - stwierdził trener mistrzów Polski.

Jagiellonia sięgnęła po Superpuchar drugi raz w historii. Poprzednio dokonała tego w 2010 roku.

- To duża sprawa dla klubu i zawodników. Jagiellonia nie ma wielu trofeów w gablocie. Finałów się nie gra, finały się wygrywa. Życzę Wiśle powodzenia w rozgrywkach pierwszej ligi i uzyskania awansu do ekstraklasy - rzekł Siemieniec.

Jedyną bramkę w 14. minucie zdobył Hiszpan Miguel Villar Alonso. Wisła do końca meczu dążyła do wyrównania i posiadała piłkę przez 55 procent czasu gry.

- Nigdy nie chcemy celowo oddać przeciwnikowi piłki. Raczej dążymy do dominacji. Wyjątkiem są starcia z tak mocnymi rywalami jak Ajax Amsterdam, gdy nie możemy odzyskać piłki. Po prostu taki był obraz meczu. W pierwszej połowie brakowało nam płynności. W drugiej połowie obraz gry zmienił się na naszą korzyść. Wisła czuje się swobodnie z piłką przy nodze i potrafi przejąć kontrolę nad meczem - zauważył trener Jagiellonii.

W ostatniej kolejce ekstraklasy Jagiellonia przegrała w Gdańsku z Lechią 0:1, co zmniejszyło jej szanse na obronę tytułu.

- Zawsze po przegranym meczu ważne jest, żeby nie przegrać drugiego. Muszę być jednak wyrozumiały dla swojej drużyny. Piłkarze robią wszystko co w ich mocy. To chyba było nasze 45. spotkanie w tym sezonie. Zmęczenie daje się we znaki. Pod koniec sezonu każdy gra o coś. Każdy mecz będzie bardzo intensywny i będzie wymagał poświęcenia - oznajmił Siemieniec.

- Jako trener buduje dopiero zaczynam swoją drogę, więc szczerze się cieszę z tego zwycięstwa. Piłkarze poświęcają się, żeby osiągać sukcesy - dodał.

10 kwietnia Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis Sewilla w ćwierćfinale Ligi Konferencji.

- Zdajemy sobie sprawę z kim się będziemy mierzyć. Betis wygrał niedawno z Realem Madryt i Sevillą. Zajmują szóste miejsce w La Liga. Grają tam Isco, Antony czy Giovani Lo Celso. Dwumecz z Betisem to dla nas nagroda. Możemy tylko wygrać. Bez względu na to, jak potoczy się mecz, zejdziemy z boiska z podniesioną głową - zapewnił Siemieniec.

Pierwszoligowa Wisła Kraków w zeszłym sezonie pokonała Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski. Dlatego latem występowała w europejskich pucharach, a teraz mogła zmierzyć się z mistrzem Polski w meczu o Superpuchar.

- Czujemy niedosyt. Były momenty, że byliśmy równorzędnym, a nawet lepszym zespołem. Bardzo dobre rozpoczęcie w pierwszej połowie. Kotłowało się pod bramką rywali. Jeden wypad zakończył się zwycięskim golem dla Jagiellonii. Gratuluję moim zawodnikom dobrej postawy. Gratuluję też naszym rywalom i życzę im powodzenia w europejskich pucharach - powiedział trener Wisły Mariusz Jop.

Wisła była osłabiona brakiem najlepszego strzelca zespołu Angela Rodado, który w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył 25 bramek. Hiszpan doznał kontuzji w piątkowym meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Jednym z ofensywnych piłkarzy, który miał go zastąpić był Olivier Sukiennicki.

Miał kilka dobrych momentów i fajnie obrócił się z piłką. W atakach szybkich brakowało mu podejmowania trochę lepszych decyzji. Generalnie jego występ oceniam pozytywnie - skomentował Jop.

Trener Wisły nie rotował składem w meczu z Jagiellonią.

Zawsze staramy się grać o zwycięstwo. Podobnie było dzisiaj. Mogliśmy zdobyć co najmniej jedną bramkę. Na boisko wyszli zawodnicy, którzy byli w najlepszej dyspozycji. Gdy gra się z mistrzem Polski to oczywiste, że tych sytuacji nie będzie dużo i trzeba je wykorzystać. Mamy poczucie, że w pewnych sytuacjach można było się zachować lepiej. Brakowało trochę szczęścia i jakości. Piłka po stałych fragmentach gry odbijała się od rywali. Szkoda, bo myślę, że w wielu momentach byliśmy groźnym zespołem - ocenił szkoleniowiec.

Piłkarze Wisły starali się zakładać wysoko pressing, lecz w drugiej połowie zaczęło brakować im sił.

- Jagiellonia, wychodząc spod naszego pressingu, zmuszała nas do powrotu pod własną bramkę i odbudowania pozycji. Kosztowało nas to dużo zdrowia. Trudno było się spodziewać, że będziemy kreować tak dużo sytuacji jak w spotkaniach ligowych - podsumował Jop.

W sobotę Wisła Kraków zmierzy się na wyjeździe z Wartą Poznań w 26. kolejce 1. ligi. "Biała Gwiazda" zajmuje obecnie szóste miejsce, które daje prawo do gry w barażach o awans do ekstraklasy.