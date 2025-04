Taka walka wieczoru! Gala już w kwietniu

Pierwotnie rywalem Barczyńskiego miał być Krzysztof Wojciechowski. Według Snarskiego nowy oponent będzie stanowił dla jego zawodnika większe wyzwanie.

- Wojciechowski według mnie był łatwiejszym przeciwnikiem. Sądzę, że z Gorzelakiem może być trudniej, ale Bartek ostatnio stoczył dobrą walkę z mistrzem Belgii, wcześniej dobrze zaprezentował się też z mistrzem Niemiec, który teraz jest mistrzem Europy WBO, także wierzę, że sobie poradzi – mówi promotor Barczyńskiego. - Bartek marzy o walce o mistrzostwo Polski, ale to nie do końca od niego zależy. On musi swoje zrobić w ringu, a co będzie dalej, zobaczymy.

Snarski liczy także na dobry boks w wykonaniu debiutującego na zawodowych ringach Oliwiera Szota, który skrzyżuje rękawice z Bartoszem Głowackim.

- Styl Oliwiera zdecydowanie bardziej pasuje do boksu profesjonalnego niż olimpijskiego. Fajnie się porusza, ma dobry półdystans, kończy ciosami sierpowymi, czasem bije podbródki - to są dobre akcje pod boks zawodowy. W boksie olimpijskim był cztery razy mistrzem Polski w różnych kategoriach wiekowych. Ma dopiero 21 lat, więc na pewno ma szanse, by się rozwinąć – ocenia szef Boxing Production.

W Białymstoku między linami pokaże się też Mateusz Polski, zdobywca pasa WBC Francophone kategorii półśredniej. - Nourdeen Toure, z którym Mateusz zaboksuje, to mocny zawodnik. Zapowiada się dobry show i nie będzie to spacerek dla Mateusza. Będzie musiał być skoncentrowany, bo rywal przyleci dobrze przygotowany – mówi Snarski.

Bezpośrednią transmisję z kwietniowej gali będzie można obejrzeć na żywo na kanałach sportowych telewizji Polsat.

Pełna karta walk gali:

Boks olimpijski:

Miłosz Mielnicki (Hetman Białystok) vs Bartłomiej Kociuba (KS PACO Lublin)

Adam Bagiński (Hetman Białystok) vs Olaf Sarna (KS PACO Lublin)

Kacper Sternik (MN Boxing) vs Wiktorowski Michał (Gwardia Szczytno)

Boks zawodowy:

Łukasz Szczepaniak (1-1-0) vs Daniel Nowak (0-5-0)

Bartłomiej Włodarczyk (2-4-0 1 KO) vs Deimantas Mickievicius (0-1-0)

Marek Jędrzejewski (14-3-0 13 KO) vs Piotr Gudel (10-13-1 1 KO)

Oliwier Szot pro debiut vs Bartosz Kudłaty Głowacki (7-16-1 5 KO)

Mateusz Polski (8-1-0 3 KO) vs Mohameed Toure Nourdeen (12-3-0 6 KO)

Bartłomiej Barczyński (7-7-0 3 KO) vs Radosław Gorzelak (3-0-1)

