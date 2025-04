Ważna zmiana w życiu gwiazdy tenisa. Początek nowej ery

Amerykańska tenisistka reprezentowana była dotychczas przez agencję menedżerską Team8, którą założył Roger Federer oraz jego wieloletni agent Tony Godsick. Amerykanka dołączyła do niej w 2017 roku, w wieku 13 lat. Teraz po 8 latach współpracy Gauff postanowiła rozstać się z Team8 i założyć własną firmę. Grupa nazywa się Coco Gauff Enterprise i będzie reprezentowana przez WME, czyli agencję mającą pod swoimi skrzydłami wielu znanych artystów i sportowców.

- Od momentu, gdy po raz pierwszy wzięłam do ręki rakietę tenisową, zawsze wierzyłam, że moje przeznaczenie wykracza daleko poza kort. Dziś z radością ogłaszam uruchomienie Coco Gauff Enterprise, przedsięwzięcia, które odzwierciedla moją pasję do wywierania wpływu – nie tylko w tenisie, ale także w biznesie, filantropii i nie tylko. To dopiero początek ekscytującej nowej ery dla mnie. Jest jeszcze wiele do zrobienia, czym z przyjemnością podzielę się w odpowiednim czasie. Jak zawsze, tenis nadal będzie moim głównym priorytetem! - napisała w mediach społecznościowych Amerykanka.

Gauff od kilku lat jest w czołówce najlepszych tenisistek świata. Jej największymi sukcesami są: triumf w US Open 2023 (gra pojedyncza) oraz w Roland Garros 2024 (gra podwójna). Amerykanka jest obecnie 3. zawodniczką rankingu WTA (stan na 3 kwietnia 2025 roku).

IM, Polsat Sport