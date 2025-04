Duży problem Legii Warszawa przed meczem z Chelsea. "Trochę na własne życzenie"

Legia z Chelsea zagra 10 kwietnia w Warszawie, a także 7 dni później w Londynie. W kluczowym momencie sezonu zespół Goncalo Feio mierzy się z problemami kadrowymi, zwłaszcza w linii ofensywnej. Marc Gual oraz Bartosz Kapustka musieli przedwcześnie opuścić boisko w pucharowej rywalizacji z Ruchem Chorzów.

- Z tego, co wiem, Marc Gual dzisiaj (4 kwietnia) będzie miał badania. Legia na te dwa prestiżowe mecze z Chelsea może zostać bez napastnika. Illa Szkuryn nie jest zgłoszony do europejskich pucharów, bo został zakupiony za późno. Masz dwa mecze, na które czeka cała Warszawa i wszyscy kibice Legii. Nagle może się okazać, że w jednym i drugim spotkaniu Legia wyjdzie bez napastnika - rozpoczął Bożydar Iwanow.

- Jeżeli chodzi o to, kto może zastąpić Marca Guala, to mówił Goncalo Feio kilka tygodni temu, że ma w głowie pomysł, żeby skorzystać z jakiegoś zawodnika z drugiej linii. Wydaje mi się, że chodziło o Wojtka Urbańskiego, ale on też nie jest zgłoszony do Ligi Konferencji. Paweł Wszołek kończył poprzedni sezon w roli "dziewiątki". Na prawą obronę można przesunąć Radovana Pankova i wstawić Jana Ziółkowskiego na środek defensywy przeciwko Chelsea. To byłoby okno wystawowe dla tego młodego chłopaka. To będzie niewątpliwie bardzo duży problem. Jeżeli Gual nie zagra, to pole możliwości jest żadne. Trochę na własne życzenie ten problem. Oddajesz trzech zawodników, którzy u Feio nie mieli przyszłości, czyli Migouela Alfarelę, Jordana Majchrzaka i Jeana-Pierre'a Nsame - zaznaczył Paweł Gołaszewski.

Transmisje meczów Legii Warszawa z Chelsea na sportowych antenach Polsatu. Spotkanie Legia Warszawa - Chelsea zostanie rozegrane 10 kwietnia.

IM, Polsat Sport