Hiszpanie ogłaszają! Oto co Barcelona zrobi ze Szczęsnym po powrocie ter Stegena

We wrześniu ubiegłego roku ter Stegen zerwał więzadła krzyżowe. Barcelona znalazła się tym samym w trudnej sytuacji - straciła swojego kapitana, a jego zastępcą na długie tygodnie miał zostać Inaki Pena. Wśród działaczy klubu i jego kibiców brakowało przekonania, że wychowanek prezentuje odpowiednią jakość, aby pomóc drużynie. Zdecydowano się więc na zaskakujący ruch - ściągnięcie z piłkarskiej emerytury Wojciecha Szczęsnego.

Przez pierwsze miesiące Polak nie podnosił się z ławki rezerwowych, ale kiedy doczekał się swojej szansy w styczniu, nie zmarnował jej. Wskoczył między słupki i nie oddał miejsca aż do teraz. Co więcej - z nim na boisku Barcelona nie przegrała jeszcze ani jednego meczu. Były reprezentant naszego kraju wyrósł na jednego z bohaterów ostatnich tygodni w katalońskim klubie.



Tymczasem coraz bliżej powrotu do gry jest ter Stegen. Niemiec czyni szybkie postępy w rekonwalescencji i lada moment będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Nowe informacje w tej sprawie przekazał redaktor Javi Miguel z dziennika "AS". Według wiedzy dziennikarza, ter Stegen ma wystąpić w dwóch meczach ligowych - 18 maja z Villarrealem i 25 maja z Athletikiem.



W artykule hiszpańskiego żurnalisty pojawiły się też wieści dotyczące Szczęsnego. Co ważne z perspektywy polskich kibiców, nasz rodak ma wystąpić w najważniejszych meczach sezonu. Chodzi o finał Pucharu Króla z Realem Madryt (26 kwietnia), a także mecze w Lidze Mistrzów.