Polki, spadkowiczki z dywizji A, są liderkami grupy 1. W lutym na inaugurację pokonały w Gdańsku Irlandię Północną 2:0, a następnie wygrały na wyjeździe z Rumunią 1:0. Niewiele brakowało, aby "Biało-Czerwone" straciły w Bukareszcie dwa punkty, ale ostatecznie w 84. minucie zwycięską bramkę zdobyła Natalia Padilla.

- Wbrew pozorom to nie były dla nas łatwe spotkania. Doceńmy nasze rywalki, bo czasami mam wrażenie, że zapominamy o tym, że po drugiej stronie też jest dobrze zorganizowany i ambitny zespół, który także ma swoje cele i chce coś udowodnić. Złamać taką drużynę wcale nie jest łatwo – powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Gdańsku Patalon.

Z kolei Bośniaczki zaczęły grupową rywalizację z wysokiego C, bo w pierwszym spotkaniu rozgromiły u siebie Rumunię 4:0. W drugiej konfrontacji, chociaż prowadziły 2:1, uległy w Larne Irlandii 2:3.

- To wysokie zwycięstwo w ogóle mnie nie zaskoczyło, bo oglądałam mecze tej drużyny, chociażby z Czeszkami i Portugalkami. Musimy w końcu przestać kultywować rankingi i nie patrzeć na zespoły przez pryzmat zajmowanego w nich miejsca. To nie oznacza, że niżej notowane ekipy nie będą miały planu na spotkanie, ani że nie są w stanie dobrze się do niego przygotować – zauważyła.

Dodała, że Bośnia przeszła w ostatnim okresie zmiany. Doszło wiele młodych piłkarek, ale drużyna narodowa zachowała swoje mocne strony. 39-letnia trenerka przekonuje, że to bardzo elastyczny pod względem taktycznym zespół, który grając ofensywnie swobodnie potrafi zmieniać ustawienie.

- Umie również grać ultra defensywnie, przechodząc płynnie z czwórki na piątkę obrończyń. Kontrataki naszych rywalek są dobrze zorganizowane, mają też kilka ciekawych i doświadczonych na europejskiej arenie piłkarek, które reprezentują wysoki poziom. Musimy być skoncentrowane na sobie i swoich zadaniach oraz zdyscyplinowane, zwłaszcza w ataku. Zakładamy różne scenariusze spotkania i uważam, że jesteśmy do niego dobrze przygotowane – podkreśliła.

Trenerka biało-czerwonych nie obawia się o dyspozycję Ewy Pajor, która w ostatnim okresie była mocno eksploatowana. W marcu liderka reprezentacji rozegrała dziewięć spotkań w barwach Barcelony.

- Ewa to absolutnie poziom mistrzowski, a poziom mistrzowski nigdy nie okazuje zmęczenia. Zna natomiast znakomicie swój organizm i wie, jakie bodźce może przyjąć, aby się do kolejnych spotkań jak najlepiej przygotować. W takich momentach kluczowa jest znajomość zawodnika, ale ważne jest też, jak sam zawodnik zna swój organizm – stwierdziła.

Rewanż zaplanowano na wtorek w Zenicy.

W drugim piątkowym spotkaniu grupy 1. Rumunia, także o godz. 18, podejmie Irlandię Północą. Do dywizji A awansuje zwycięzca grupy, zespół z drugiego miejsce zagra w barażach.

PAP