Ministerstwo zostawia młodzież na lodzie. Zlikwidowano Program Upowszechniania Strzelectwa!

Głównymi celami wprowadzonego pod koniec 2023 roku Programu Upowszechniania Strzelectwa (PUS) było zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią oraz zaszczepienie w niej pasji do strzelectwa sportowego. Wiedza, jaką młodzież ze szkół ponadpodstawowych miała okazję nabyć, w obecnych czasach i sytuacji geopolitycznej wydaje się na wagę złota, a wartość dodaną stanowił fakt uzupełniania przez projekt podstawy programowej przedmiotu Edukacji dla bezpieczeństwa. Warto również podkreślić, że program był w stu procentach bezpieczny - zajęcia prowadzono na laserowych replikach autentycznych modeli broni.

Na czym polegał program upowszechniania strzelectwa?

W ramach programu każda grupa ćwiczebna (klasa), która brała udział w szkoleniu, uczestniczyła w trzech godzinach lekcyjnych poświęconych tematyce strzeleckiej. Pierwsza godzina zajęć była poświęcona na teorię (historia strzelectwa w Polsce, prawne aspekty dotyczące posiadania i używania broni palnej oraz amunicji w Polsce, przedstawienie polskiej broni palnej wraz z krótkim opisem, prezentacja sylwetek wybitnych zawodników strzelectwa sportowego w Polsce (medaliści olimpijscy). Zajęcia teoretyczne prowadzone były w formie projekcji filmu. Dodatkowym elementem, który znajdował się w filmie było wprowadzenie do praktycznych zajęć strzeleckich, tj. omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy, przedstawienie postaw strzeleckich, chwytu broni, pracy palca na języku spustowym oraz cyklów oddechowych połączonych ze strzelaniem, wyjaśnienie zasady zgrywania przyrządów celowniczych (muszka i szczerbinka) oraz prawidłowego celowania do tarczy.

Po zajęciach teoretycznych, każda grupa ćwiczebna uczestniczyła w dwóch godzinach lekcyjnych zajęć praktycznych. Podczas praktyki uczniowie przechodzili szkolenie strzeleckie, oddając opisaną w programie liczbę strzałów do tarczy. Podczas zajęć wykorzystywane były laserowe repliki broni krótkiej (pierwsza oraz druga godzina zajęć) oraz długiej (druga godzina zajęć). Podczas szkolenia instruktorzy omawiali postawę poszczególnych uczniów i instruowali ich, jak przyjąć tę najbardziej optymalną. Podczas cyklów strzelań instruktorzy omawiali wyniki i korygowali błędy, dzięki czemu w kolejnych cyklach uczniowie mieli możliwość poprawy swoich wyników. Uczestnicy otrzymywali raporty strzeleckie po każdej serii strzałów, dzięki czemu mogli na bieżąco śledzić swoje postępy.

Instruktorzy odpowiedzialni za szkolenie, poza korygowaniem postawy, chwytu broni czy pracy z bronią, starali się uatrakcyjnić zajęcia poprzez wprowadzenia różnych scenariuszy strzeleckich wykorzystujących programy strzeleckie do celów ruchomych (w przypadku uczestników, którzy lepiej radzą sobie ze strzelaniem) oraz tych ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi (m.in. wprowadzanie korekcji w zależności od wiatru). Dzięki temu proces szkolenia młodzieży był jak najbardziej dostosowany do indywidualnych możliwości uczestników i gwarantował atrakcyjne zajęcia dla każdego, kto wziął w nich udział.

Główne zalety Programu Upowszechniania Strzelectwa

Zgodnie ze starą łacińską sentencją: "Si vis pacem, para bellum", ci, którzy pragną pokoju, powinni w jak największym stopniu być przygotowani do wojny. Z mądrością starożytnych przodków można się zgadzać lub nie, jednak to, że pokój nie jest dany raz na zawsze dobitnie udowodniła agresja wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Ze względu na toczącą się za naszą wschodnią granicą wojnę w Polsce ożyły nastroje proobronne, czego wynikiem są m.in. zwiększenie budżetu na armię, czy zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska ćwiczenia wojskowe dla cywili. W kontekście braku zasadniczej służby wojskowej ważną rolę pełnił również PUS, bowiem to za jego sprawą młodzi ludzie mieli możliwość zapoznania się z działaniem broni i przyswojenia podstawowych zasad bezpiecznego z niej korzystania.

Być może część osób czytających ten tekst miała w czasach szkoły średniej możliwość udania się na strzelnicę w ramach nieistniejącego już przedmiotu o nazwie "Przysposobienie obronne". Obecnie w I i II klasach szkół ponadpodstawowych widnieje "Edukacja dla bezpieczeństwa", której program teoretycznie taką aktywność zakłada, jednak niezwykle rzadko do takiej aktywności faktycznie dochodzi. Program Upowszechniania Strzelectwa świetnie tę lukę wypełniał, umożliwiając uczniom kontakt z laserowymi, aczkolwiek wiernymi replikami broni palnej, uzupełniając podstawę programową przedmiotu.

Ponadto projekt stanowił poniekąd filtr, za pomocą którego możliwe był wyłapywanie strzeleckich talentów. Dzięki niemu docierano zarówno do tych, którzy chcieli spróbować swoich sił w strzelectwie, ale także do tych, którzy w normalnych warunkach nigdy by się na to nie zdecydowali. Część z osób zdradzających predyspozycje do uprawiania strzelectwa sportowego była "wyłapywana" przez instruktorów, którzy w następstwie zachęcali uczniów do przyjścia na strzelnicę i rozwinięcia swoich umiejętności. Być może w przyszłości mielibyśmy medalistę olimpijskiego, który pierwszy kontakt ze strzelectwem miał właśnie za sprawą programu jego upowszechniania?

Przede wszystkim trzeba jednak podkreślić, że młodzież żywo interesowała się programem. Było to dla nich coś nowego, wiedzę przekazywali im wykwalifikowani instruktorzy, a na końcu budowano w nich świadomość, której często niestety brakuje...

Porzucenie programu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz okres "bezkrólewia"

Pierwotnie umowa między operatorem projektu (AZS) a Ministerstwem Sportu i Turystyki miała obowiązywać do końca 2025 roku, jednak po zmianie władzy program został wstrzymany i w obecnym roku już nie wystartował. Nabierający rozpędu projekt, w ramach którego w zeszłym roku przeszkolono prawie 110 000 uczniów z blisko 700 szkół na terenie całego kraju, pozostał więc poniekąd na lodzie...

Biorąc pod uwagę konieczność działania na rzecz poprawy obronności naszego kraju oraz faktyczną rolę zaszczepiania w młodzieży pasji do strzelectwa, ten ruch Ministerstwa z pewnością może dziwić. Frustracja jest tym większa, że w przypadku dalszego rozwoju programu i pełnego obłożenia mobilnych strzelnic, jakimi dysponuje AZS, faktyczna liczba szkolonych rocznie uczniów z pewnością przekroczyłaby 400 000.

W ostatnich dniach pojawiła się jednak nadzieja na przełamanie impasu. AZS wystosował pismo do Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o przejęcie pieczy nad programem przez podlegający mu resort. Aktualnie Program Upowszechniania Strzelectwa nadal pozostaje zawieszony, jednak nadzieja na przejście pod skrzydła innego resortu wydaje się być realna, jeżeli oczywiście uda się pokonać wszystkie kwestie formalne.

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie...

Powyższy cytat Jana Zamoyskiego trafnie opisuje rolę państwa w kształceniu kolejnych pokoleń oraz późniejszy wpływ tych pokoleń na kondycję państwa. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy to "wychowanie" ustępuje, a tak właśnie stało się w przypadku zawieszenia Programu Upowszechniania Strzelectwa. Znalezienie nowego źródła finansowania wiele osób przyjęłoby z ulgą. Program zyskał bowiem aprobatę wielu różnych środowisk, w tym szkolnego oraz strzeleckiego. Teraz nadszedł czas, by trafną decyzję podjęli również panowie ministrowie... Nie tylko dla sportu, ale przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa. Naszego...