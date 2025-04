Pierwszy raz od... 32 lat? Ronnie O'Sullivan może zszokować świat!

Ostatnie miesiące są wyjątkowo trudne dla O'Sullivana. Dość powiedzieć, że słynny snookerzysta wycofywał się z kolejnych turniejów, opuszczając między innymi Mastersa czy Welsh Open. Naturalne jest więc, że kibice zastanawiają się, czy O'Sullivan przystąpi do zbliżających się wielkimi krokami MŚ 2025.

"The Rocket" zabrał w tej sprawie głos na antenie TNT Sports. Jak przyznał, nie podjął jeszcze decyzji i najprawdopodobniej zrobi to tuż przed startem mistrzostw.

- Nie podjąłem jeszcze decyzji. Prawdopodobnie zrobię to 17 lub 18 kwietnia - przyznał Anglik. Zawody startują... 19 kwietnia.

- Muszę po prostu dać sobie jak najwięcej czasu, aby zobaczyć, gdzie jestem i co jestem w stanie zrobić - dodał 49-latek, przyznając, że ostatnie miesiące nie są dla niego najlepsze.

- Trochę się zmęczyłem. To w pewnym sensie przygnębiło mnie do tego stopnia, że straciłem miłość do gry - zdradził O'Sullivan, który w przeszłości już kilkukrotnie robił sobie dłuższe przerwy od zawodowego grania.

O'Sullivan ma na swoim koncie siedem mistrzowskich tytułów - tyle samo co współlider zestawienia Stephen Hendry. Kibice Anglika z pewnością mają więc nadzieję, że "The Rocket" wróci do gry i sięgnie po jeszcze jeden triumf w MŚ, zostając samodzielnym liderem, jeśli chodzi o zawodników "nowoczesnej ery".

Gdyby O'Sullivana zabrakło w MŚ 2025, byłyby to pierwsze mistrzostwa bez najpopularniejszego snookerzysty od... 1992 roku. W swoich debiutanckich MŚ wówczas 17-letni O'Sullivan odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając 7:10 z Alanem McManusem.

Tytułu broni inny z Anglików, Kyren Wilson, dla którego zwycięstwo w 2024 roku było pierwszym triumfem w MŚ w karierze.

W kwalifikacjach do MŚ 2025 wystąpi trzech Polaków - jedyny polski zawodowiec Antoni Kowalski oraz Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski.