W sezonie zasadniczym Projekt dwukrotnie pokonał bełchatowian, chociaż w jednym ze spotkań do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka.

Mimo że faza play-off rządzi się swoimi prawami, to w pierwszym starciu ćwierćfinałowym zespołem zdecydowanie lepszym ponownie okazała się ekipa z Warszawy, która pokonała rywali do zera. Jeśli siatkarze Skry myślą o medalu w tym sezonie, muszą wreszcie pokonać Projekt, by doprowadzić do trzeciego rozstrzygającego spotkania.

Gdzie obejrzeć mecz PGE GiEK Skra Bełchatów - PGE Projekt Warszawa? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - PGE Projekt Warszawa w Polsacie Sport 1 i na Polsat Boź Go. Początek o godzinie 17:30.