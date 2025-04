Polak czeka na walkę w UFC. "Jest to trochę irytujące"

- Jestem w gotowości, czekam na walkę. Na razie cicho. Kolega, który mieszka za ścianą, czyli Mateusz Gamrot jest w podobnej sytuacji - zaczął rozmowę z Polsatem Sport Rębecki, który po raz ostatni pojedynkował się 26 października 2024 roku.

Rębecki na początku roku dostał propozycję walki w lutym, jednak nie przyjął jej, gdyż nie był odpowiednio przygotowany, a dodatkowo zmagał się z chorobą. Na początku marca Polak wyjechał do American Top Team, gdzie rozpoczął przygotowania do kolejnego pojedynku. Jak na razie "Rebeastie" nie dostał jednak oferty od amerykańskiej organizacji.

- Dla mnie jest to trochę irytujące i mi to przeszkadza. Jestem w najlepszym wieku, żeby się bić i chciałbym stosunkowo często walczyć, przynajmniej 3 razy w roku. Mam wrażenie, że mi ucieka czas. Jestem w dobrej formie i chcę to wykorzystać. Z drugiej strony może tak miało być, może potrzebuję więcej czasu, żeby się przygotować - dodał Polak.

To już kolejny pobyt Rębeckiego w ATT, czyli jednym z najlepszych klubów na świecie. Tam też Polak przygotowywał się do kilku swoich poprzednich pojedynków. 32-latek już pięciokrotnie wychodził do oktagonu UFC. Wygrał z Nickiem Fiore, Loikiem Radzhabovem, Rooseveltem Robertesm oraz Myktybekiem Orolbaiem. Jedyna porażka przyszła z rąk Diego Ferreiry.

- Przylatując tutaj myślałem, że na dniach dostanę walkę. Niestety okazuje się, że nie mają na mnie pomysłu. Tak mi mówią w cudzysłowie. Idealna data powrotu dla mnie to 26 kwietnia i wszystko co dalej - zaznaczył Rębecki.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

IM, Polsat Sport