Polski tenisista w półfinale! Zagra z faworytem turnieju

Polak bardzo dobrze rozpoczął to spotkanie. Szybko wygrał serwis Mullera i wyszedł na prowadzenie 2:1. Przewaga nie trwała jednak długo, bo po zaledwie kilku minutach zaciętej walki było już 2:3. Panowie przełamywali się nawzajem, nie potrafiąc do końca wykorzystać atutu własnego serwisu. Jeden "break" więcej należał jednak do Polaka i to on wygrał premierową odsłonę tego ćwierćfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Tenisista trafił rywala prosto w twarz. Sędzia był bezwzględny w tej sytuacji

Drugiego seta piotrkowianin rozpoczął od prowadzenia 2:0. Ta przewaga pozwoliła mu nieco spokojniej kontynuować grę. 41. tenisista światowego rankingu nie zamierzał się jednak poddać. Po bardzo długim i ważnym gemie doprowadził do stanu 2:1, ale Majchrzak nie dał się wybić z rytmu. Grał do bólu konsekwentnie i skutecznie, a to miało swoje odzwierciedlenie w wyniku. Po 1,5 godziny gry Polak stanął przed szansą na końcowy triumf, ale musiał się z nim wstrzymać do swojego serwisu. Tej szansy już nie zmarnował. Wygrał swoje podanie do zera i mógł zacząć świętować awans.

Dzięki wygranej w ćwierćfinale Majchrzak zapewnił sobie spory awans w rankingu ATP. W wirtualnym rankingu live już zajmuje 102. pozycję, a przypomnijmy, że do zawodów przystępował ze 122. lokaty. Jeśli Polak wygra kolejne mecze, wróci do czołowej "setki".

O zwycięstwo nie będzie jednak łatwo. W półfinale Majchrzak zmierzy się z turniejową "jedynką" - Tallonem Griekspoorem.

Kamil Majchrzak - Alexandre Muller 2:0 (7:5, 6:4)