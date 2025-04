Problemów Hurkacza ciąg dalszy! Polak wycofał się z kolejnego turnieju

🇵🇱 Hubert Hurkacz wycofał się z turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo.



🇬🇧 Hubert Hurkacz has withdrawn from the ATP Masters 1000 tournament in Monte Carlo.



📸 Hubert Hurkacz | Instagram & ABN AMRO Open | #RolexMCMasters | #czasnatenis https://t.co/zINn0zGznG pic.twitter.com/NbpIvqo5JY