To koniec. De Bruyne oficjalnie pożegnał się z kibicami Manchesteru City

De Bruyne wyjechał do Anglii jako 20-latek. Jego pierwszym klubem została londyńska Chelsea. W "The Blues" nigdy nie dostał jednak prawdziwej szansy. Jego talent eksplodował natomiast w Niemczech. W Wolfsburgu wyrósł na gwiazdę Bundesligi, zwracając na siebie uwagę Manchesteru City. W 2015 roku zasilił szeregi "Obywateli" za ponad 70 milionów euro.

W kolejnych sezonach Belg stał się żywą legendą niebieskiej strony Manchesteru. Był liderem i kapitanem City, a także jednym z najlepszych pomocników na świecie. Teraz jego historia w klubie dobiega jednak końca. W piątek 4 kwietnia De Bruyne poinformował kibiców, że wraz z końcem rozgrywek odejdzie z drużyny.

„Drogi Manchesterze, widząc to, prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, do czego to zmierza. Przejdę więc od razu do konkretów i powiem wam, że to będą moje ostatnie miesiące w roli piłkarza Manchesteru City. Nie jest to łatwe do opisania, ale jako piłkarze, wszyscy wiemy, że ten dzień w końcu nadejdzie. Ten dzień nadszedł i zasługujecie, żeby usłyszeć to ode mnie jako pierwszego. Piłka nożna zaprowadziła mnie do was wszystkich i do tego miasta. Podążając za swoimi marzeniami, nie wiedziałam, że ten okres zmieni moje życie" - czytamy w emocjonalnym wpisie piłkarza.



De Bruyne rozegrał w barwach City 413 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 106 goli i zanotował 174 asysty.