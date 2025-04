Rywalizacja o dziewiąte miejsce w Tauron Lidze rozstrzygnięta

Premierowa odsłona przyniosła dominację drużyny UNI Opole, która wygrała dziewięć akcji z rzędu od stanu 14:9 do 23:9 przy zagrywkach Natalii Kecher. Seta zamknęła mocnym atakiem po przekątnej Guewe Diouf (25:10). W drugiej partii role się odwróciły. Drużyna z Wrocławia lepiej prezentowała się w ataku, utrzymywała przewagę na przestrzeni seta i pewnie wygrała (19:25).

Zobacz także: Ważna zmiana w siatkarskiej reprezentacji! Nadchodzi rewolucja?

W trzecim secie znów ton wydarzeniom na boisku nadawały gospodynie. Wygrały serię siedmiu akcji i prowadziły 21:8, a ostatecznie wygrały tę partię 25:13. Początek czwartej partii wyrównany (10:10), ale później znów inicjatywę przejęły siatkarki UNI Opole, które pewnie zmierzały po zwycięstwo. Przypieczętowała je skutecznym atakiem Elan McCall (25:19).

Skrót meczu UNI - Volley:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Katarzyna Zaroślińska-Król (30), Elan McCall (11), Katarzyna Połeć (10) – UNI; Wiktoria Kowalska (15), Kinga Stronias (13) – Volley. MVP: Katarzyna Zaroślińska-Król (26/47 = 55% skuteczności w ataku + 4 bloki).

To spotkanie to koniec pewnej epoki w UNI Opole. Drużynę po raz ostatni poprowadził trener Nicola Vettori, który był szkoleniowcem opolanek od 2018 roku. W przyszłym sezonie ma go zastąpić obecny trener... #VolleyWrocław - Bartłomiej Dąbrowski.

UNI Opole - #VolleyWrocław 3:1 (25:10, 19:25, 25:13, 25:19)

UNI: Julia Bińczycka, Marta Pamuła, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Guewe Diouf, Katarzyna Połeć – Adriana Adamek (libero) oraz Piper Matsumoto, Paulina Reiter, Elan McCall. Trener: Nicola Vettori.

Volley: Joanna Chorąża, Judyta Gawlak, Wiktoria Kowalska, Kinga Stronias, Aleksandra Gancarz, Adrianna Szady – Anna Pawłowska (libero) oraz Martyna Łazowska, Anna Bączyńska, Emilia Solarewicz. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI