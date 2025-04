Ważne informacje ws. Zielińskiego. Ominą go kluczowe mecze

Zieliński nabawił się kontuzji 8 marca w ligowym spotkaniu z Monzą. Badania wykazały naciągnięcie mięśnia brzuchatego łydki w prawej nodze. Polak opuścił już kilka spotkań w Serie A, Lidze Mistrzów, a także pierwsze półfinałowe starcie Pucharu Włoch z Milanem.

ZOBACZ TAKŻE: Kluczowy zawodnik kontuzjowany! Kiwior przed wielką szansą

Początkowo zakładano, że reprezentant Polski wróci w drugiej połowie kwietnia, jednak obecne prognozy nie są zbyt optymistyczne. Zieliński zapewne opuści najważniejsze mecze tego sezonu w Lidze Mistrzów oraz Coppa Italia. Jak podaje "La Gazzetta dello Sport" 30-latek może nie wyzdrowieć do rewanżowego spotkania z Milanem (23 kwietnia), a to oznacza również, że ominie go dwumecz z Bayernem Monachium w 1/4 finału Champions League.

Najprawdopodobniej Polak będzie gotowy dopiero na ligowe starcie z Romą (27 kwietnia), a w najgorszym scenariuszu zobaczymy go dopiero na początku maja. Zieliński do Interu trafił z Napoli w lipcu 2024 roku. Od tego czasu zagrał w 33 spotkaniach, strzelił 2 gole i zanotował 3 asysty. 30-latek z powodu urazu opuścił dwa mecze reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026.

IM, Polsat Sport