Widzew wychodzi na prostą! Trzecie zwycięstwo ligowe z rzędu

W poprzedniej kolejce gdański beniaminek pokonał na własnym stadionie 1:0 mistrza Polski Jagiellonię Białystok i opuścił strefę spadkową. W Łodzi "Biało-Zieloni" nie zdołali jednak powiększyć swojego dorobku.

W konfrontacji z Widzewem musieli sobie radzić bez swoich dwóch czołowych zawodników, pauzującego za żółte kartki skrzydłowego Camilo Meny oraz chorego środkowego pomocnika Rifeta Kapica.

Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w 4. minucie, kiedy po rzucie rożnym w ekwilibrystyczny sposób piłkę próbował skierować do siatki Lubomir Tupta. Później na boisku nie działo zbyt wiele godnego uwagi, a na bramki trzeba było czekać na koniec pierwszej połowy.

W 39. minucie łodzianie przeprowadzili bardzo ładną i składną akcję - Bartłomiej Pawłowski zagrał ze środka boiska na lewą stronę do Samuela Kozlovsky'ego, słowacki lewy obrońca wbiegł w pole karne, minął Dominika Piłę i zagrał do Juljana Shehu. Albański środkowy pomocnik znajdował się, co prawda, osiem metrów przed bramką przeciwnika, ale miał czas, aby spokojnie przyjąć piłkę, odpowiednio się ustawić i posłać ją precyzyjnie po ziemi tuż obok długiego słupka.

W pierwszej minucie doliczonego czasu Widzew mógł podwyższyć prowadzenie. Anton Carenko nadepnął w polu karnym na stopę Jakuba Sypka, ale Pawłowski, drugi były piłkarz Lechii, trafił z rzutu karnego w poprzeczkę.

Na przerwę miejscowi zeszli jednak przy stanie 2:0. A wszystko za sprawą Frana Alvareza, który w efektowny sposób pokonał golkipera rywali Bohdana Sarnawskiego z rzutu wolnego.

Hiszpański pomocnik wykazał się nie lada umiejętnościami - wykonywał go bowiem z prawej strony prawą nogą tuż za narożnikiem pola karnego. Po jego uderzeniu piłka minęła składający się z trzech zawodników mur gdańskiej drużyny i wpadła niemalże w okienku krótkiego rogu.

W drugiej połowie wynik nie zmienił się, zresztą dogodnych okazji nie było za wiele.

W 56. minucie mogło być 3:0 dla łodzian. Tupta znalazł się sam przed Sarnawskim, jednak zbyt długo zwlekał ze strzałem, natomiast dobitka Sypka przeszła tuż obok słupka.

Goście najgroźniejszą akcję przeprowadzili w 72. minucie. Elias Olsson podał do Bohdana Wjunnyka, który sprytnie uderzył zza obrońcy rywali, ale Rafał Gikiewicz popisał się znakomitą interwencją i wybił piłkę na róg. Tym samym bramkarz Widzewa nie skapitulował od 352 minut.

Widzew Łódź - Lechia Gdańsk 2:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Juljan Shehu (39), 2:0 Fran Alvarez (45+2).

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Peter Therkildsen, Mateusz Żyro, Polydefkis Volanakis, Samuel Kozlovsky - Jakub Sypek (67. Kamil Cybulski), Marek Hanousek, Fran Alvarez (82. Sebastian Kerk), Juljan Shehu, Bartłomiej Pawłowski (46. Szymon Czyż) - Lubomir Tupta (67. Hubert Sobol).

Lechia Gdańsk: Bohdan Sarnawski - Dominik Piła, Bujar Pllana, Elias Olsson, Miłosz Kałahur - Anton Carenko (70. Kacper Sezonienko), Tomasz Neugebauer (83. Louis D'Arrigo), Tomasz Wójtowicz (53. Iwan Żelizko), Bohdan Wjunnyk, Maksym Chłań (83. Michał Głogowski) - Tomas Bobcek.

Żółta kartka - Widzew Łódź: Marek Hanousek, Mateusz Żyro. Lechia Gdańsk: Anton Carenko, Bujar Pllana.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 17 528.

