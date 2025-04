ATP w Marrakeszu: Kamil Majchrzak - Tallon Griekspoor. Transmisja TV i stream online

Kamil Majchrzak nie zwalnia tempa i z meczu na mecz pokazuje coraz lepszą formę. W turnieju ATP 250 w Marrakeszu będzie to już jego szóste spotkanie. Piotrkowianin rozpoczął rywalizację od kwalifikacji, w których bez większych problemów poradził sobie z Marco Trungellitim i Sumitem Nagalem. W turnieju głównym również nie znalazł się jeszcze zawodnik, który potrafiłby go zatrzymać. 29-latek pokonał kolejno Jaume Munara, Jespera de Jonga oraz Alexandra Mullera. Co warte podkreślenia – Majchrzak nie stracił dotąd ani jednego seta.

W półfinale Polak zmierzy się z najwyżej rozstawionym zawodnikiem turnieju – Tallonem Griekspoorem. Holender, dobrze znany polskim kibicom, zaczął grę w Marrakeszu od 1/8 finału, jako że w pierwszej rundzie miał "wolny los". W swoim premierowym meczu pokonał Pablo Carreno-Bustę (7:6 (1), 3:6, 6:3), a następnie poradził sobie z Mattią Belluccim – półfinalistą tegorocznego turnieju w Rotterdamie – wygrywając 6:3, 6:4.

Turniej w Marrakeszu dla Majchrzaka jest przełomowy. Polak zwyciężył pierwszy mecz w zawodach głównego cyklu od 30 miesięcy.

Transmisja spotkania Kamil Majchrzak - Tallon Griekspoor w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go. Początek w piątek 5 kwietnia o 15:30.