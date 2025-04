Warta stoi przed ogromnym wyzwaniem. Spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy znalazł się w strefie spadkowej Betclic 1 Ligi, co oznacza, że walczy o uniknięcie niezwykle rzadkiego przypadku podwójnej degradacji. W ostatnim meczu podopieczni Ryszarda Tarasiewicza zremisowali 0:0 ze Zniczem Pruszków, jednak nie wykorzystali okazji do poprawy swojej sytuacji, ponieważ Odra Opole, wygrywając swoje spotkanie, zepchnęła ich do strefy spadkowej.

Ich rywalem będzie drużyna, która jeszcze w środę rywalizowała o Superpuchar Polski na PGE Narodowym. Wisła przegrała tam 0:1 z Jagiellonią Białystok po golu jej byłego zawodnika - Mikiego Villara. Mimo tej porażki, w ligowych rozgrywkach "Biała Gwiazda" prezentuje się coraz lepiej. Po słabszym starcie sezonu regularnie punktuje i pnie się w tabeli. Aktualnie zajmuje pozycję gwarantującą udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy, ale aby utrzymać ten status, nie może pozwolić sobie na stratę punktów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Warta Poznań - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

