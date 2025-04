Nowy sezon Formuły 1 rozkręcił się na dobre i już teraz dostarcza kibicom sporo emocji oraz niespodzianek. Po dwóch rozegranych Grand Prix – najpierw w Australii, a następnie w Chinach – liderem klasyfikacji generalnej kierowców jest Lando Norris. Brytyjczyk ma na swoim koncie 44 punkty i o osiem wyprzedza aktualnego mistrza świata, Maxa Verstappena. Trzecie miejsce zajmuje George Russell, który do tej pory uzbierał 35 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami kwalifikacje do wyścigu Formuły 1! To on wystartuje z pole position

W kwalifikacjach do Grand Prix Japonii kibice znów przecierali oczy ze zdumienia. Choć duet McLarena – Norris i Oscar Piastri – przez długi czas wydawał się faworytem do zdobycia pole position, to ostatecznie Max Verstappen popisał się piorunującym okrążeniem i w samej końcówce sesji kwalifikacyjnej wskoczył na pierwsze miejsce.

Zaskoczeń nie zabrakło także w dalszej części stawki. Sporym echem odbiła się postawa Liama Lawsona, który uplasował się w kwalifikacjach przed Yukim Tsunodą. Przypomnijmy – Nowozelandczyk został przesunięty do bliźniaczego zespołu Racing Bulls Honda RBPT, ustępując miejsca Japończykowi w głównym teamie Red Bulla.

Przed nami Grand Prix Japonii, które może wprowadzić kolejne przetasowania w klasyfikacji generalnej. Czy Norris utrzyma pozycję lidera? Czy Verstappen znów pokaże mistrzowską formę? A może ktoś trzeci pokrzyżuje plany faworytom? Odpowiedzi poznamy już wkrótce na torze Suzuka.

Grand Prix Japonii w Formule 1. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja Grand Prix Japonii w Super Polsacie, Eleven Sports 1 oraz na Polsat Box Go. Start wyścigu o godzinie 07:00.