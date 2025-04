Podważają decyzję Marciniaka! W internecie aż huczy o fałszerstwie

W ostatnim spotkaniu rewanżowym 1/8 finału Ligi Mistrzów Atletico Madryt kontra Real Madryt doszło do sporej kontrowersji. Za względu na brak rozstrzygnięcia meczu w rozgrywce, o zwycięstwie decydowały rzuty karne. Julian Alvarez dwukrotnie dotknął piłki przy wykonywaniu "jedenastki", co jest niezgodne z przepisami. Bramka Argentyńczyka nie została uznana przez Szymona Marciniaka. Tym samym klub musiał pożegnać się z marzeniami o zwycięstwie.

Hiszpanie żywo dyskutowali na temat tego, czy Marciniak podjął słuszną decyzję. UEFA postanowiła opublikować po meczu wideo, aby udowodnić, że Polak postąpił prawidłowo. To jednak tylko zaogniło całą sytuację - internet szybko obiegły podejrzenia, że film został zmanipulowany.

Międzynarodowy Związek Kibiców Atletico postanowił sam sprawdzić, czy wideo rzeczywiście jest wiarygodne. W raporcie można przeczytać, że ma aż sześć nieprawidłowości, które mogą świadczyć o fałszerstwie. Są to niespójności w metadanych oraz struktura wewnętrzna, która nie pokrywa się z nagraniem. Zauważono też pewne nieścisłości w analizie entropii, zmiany w sekwencji obrazu oraz klonowanie wizualne w niektórych regionach. Podkreślono też kompletny brak treści dźwiękowych, co może świadczyć o tym, że zostały one zastąpione.

Związek Kibiców domaga się od federacji wyjaśnień oraz chce zobaczyć oryginalne wideo i audio. Apeluje, aby UEFA ujawniła przyczyny edycji tego pliku.

Gabriela Mikulska, Polsat Sport