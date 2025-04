Jagiellonia kontra Real Betis – ten mecz może zmienić wszystko

Jagiellonia pisze swoją historię, ale faworytem dwumeczu jest Betis



Ostatnie miesiące są wyjątkowe dla Jagiellonii. Najpierw sięgnęła ona po historyczne mistrzostwo Polski, do tego dołożyła Superpuchar Polski. Równolegle doskonale gra w Europie, pisząc swoją historię. Po raz pierwszy awansowała do fazy zasadniczej europejskiego pucharu i poszła za ciosem. Jest już w ćwierćfinale Ligi Konferencji, a po drodze pokonała wiele uznanych zespołów, w tym m.in.:

· FC Kopenhagę,

· Molde,

· Cercle Brugge.

Teraz jednak poziom trudności wzrasta. Wyraźnym faworytem do awansu do półfinału jest Betis. Wiosną drużyna ta świetnie spisuje się zarówno w Europie, jak i w lidze hiszpańskiej, gdzie walczy o czołowe lokaty. Zimą doszło do sporego wzmocnienia. Do Sewilli zawitał Brazylijczyk Antony, który czaruje i napędza grę Betisu. Pomagają mu tacy utytułowani gracze jak:

· Isco,

· Marc Bartra,

· Giovanni Lo Celso.

Wygląda to naprawdę dobrze. Nie bez powodu Betis uznawany jest za jednego z głównych faworytów do wygrania Ligi Konferencji. Jagiellonia to kopciuszek na tym etapie rozgrywek, jednak chce sprawić sensację. To gra o prestiż, wielkie pieniądze i piękną historię.

Czy Jagiellonię stać na sprawienie niespodzianki?



Wydaje się, że jeszcze kilka tygodni temu Jagiellonia miałaby większe szanse na sprawienie niespodzianki. Jednak wraz z biegiem czasu piłkarze z Białegostoku wyglądają coraz słabiej fizycznie. Widać, że dają im się we znaki trudy sezonu. To już ponad 40 meczów na wielu frontach.

Jagiellonia długo walczyła w Pucharze Polski, a do tego liczy się w grze o mistrzostwo kraju i jest w ćwierćfinale europejskiego pucharu. To wszystko idzie w parze z wąską kadrą oraz z problemami kadrowymi. Czy pomimo tego trener Adrian Siemieniec poukłada klocki i przygotuje Jagiellonię na trudne starcie w Hiszpanii?

Białostoczan stać na sprawienie niespodzianki, jednak muszą zagrać na 200% i liczyć na słabszą postawę rywala. Betis przegrał już w tym sezonie z Legią Warszawa. Czy mistrzowie Polski pójdą w ślady warszawian? Przekonamy się niedługo.

Pierwsze spotkanie już 10 kwietnia w Sewilli



Pierwszy akord tego dwumeczu zostanie rozegrany w Sewilli na stadionie Estadio Benito Villamarín. Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia, a pierwszy gwizdek będzie słychać o godzinie 21:00. Tydzień później Jagiellonia zagra na własnym boisku w ramach rewanżu.

Z jakim wynikiem i nastawieniem do niego przystąpi, i czy zachowa realne szanse na awans do najlepszej czwórki Ligi Konferencji? Transmisja z pierwszego meczu zostanie przeprowadzona na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport