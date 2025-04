Kto powalczy o PlusLigę? Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe PLS 1. Ligi siatkarzy

W fazie play-off zagra osiem czołowych drużyn PLS 1. Ligi siatkarzy. Fazę zasadniczą zdecydowanie wygrali siatkarze ChKS Chełm, którzy z 74 punktami na koncie (mecze 26–2), aż o dwadzieścia oczek wyprzedzili drugą w tabeli Lechię Tomaszów Mazowiecki. Trzecie miejsce zajęli WKS Czarni Radom. Spadkowicz z PlusLigi notował fatalny początek sezonu, w pewnym momencie zajmował nawet miejsce w strefie spadkowej. Druga runda fazy zasadniczej w wykonaniu radomian była jednak imponująca - dwanaście zwycięstw z rzędu dało im miejsce w czołówce tabeli.

Niemal w odwrotnej sytuacji jest PZL Leonardo Avia Świdnik. To trzecia drużyna na półmetku, ale w rundzie rewanżowej rozczarowała i zajęła ostatecznie dziewiąte miejsce. Brak Avii w fazie play-off jest niespodzianką.

Beniaminek CUK Anioły Toruń w ostatniej kolejce zapewnił sobie utrzymanie. Z pierwszą ligą pożegnały się drużyny REA BAS Białystok, AZS AGH Kraków oraz Olimpia Sulęcin.

Ćwierćfinały, półfinały play-off oraz rywalizacja o 3. miejsce toczyć się będą do dwóch zwycięstw. Finał będzie rozgrywany do trzech wygranych meczów. Zwycięzca, po przejściu weryfikacji, w sezonie 2025/26 będzie mógł rywalizować w PlusLidze. Do procesu licencyjnego zgłosiły się ChKS Chełm, Lechia Tomaszów Mazowiecki, WKS Czarni Radom, BBTS Bielsko-Biała, BKS Visła Proline Bydgoszcz oraz KPS Siedlce.

PLS 1. Liga siatkarzy 2025 - pary ćwierćfinałowe:

ChKS Chełm – BKS Visła Proline Bydgoszcz

Lechia Tomaszów Mazowiecki – MCKiS Jaworzno

WKS Czarni Radom – KKS Mickiewicz Kluczbork

BBTS Bielsko-Biała – KPS Siedlce.