Niestety... Finał turnieju ATP nie dla Polaka

29-letni Majchrzak, notowany aktualnie na 122. miejscu w światowym rankingu, dotychczas spisywał się w Marrakeszu znakomicie - nie stracił żadnego seta. Stawką sobotniego meczu był dla Polaka nie tylko pierwszy finał, ale także powrót do czołowej "100" listy ATP. Obecnie w rankingu "na żywo" jest 102.

ZOBACZ TAKŻE: Problemów Hurkacza ciąg dalszy! Polak wycofał się z kolejnego turnieju

Rywal w walce o finał był jednak nie byle jaki. Griekspoor, rozstawiony w tym turnieju z numerem 1, był zdecydowanym faworytem do końcowego triumfu.

Początek rywalizacji półfinałowej był pasjonujący. Już w pierwszym gemie, w którym zagrywał Holender, obaj panowie wymieniali solidne ciosy. Majchrzak miał break-pointa, ale ostatecznie po aż siedmiu minutach gry premierowy gem padł łupem Griekspoora. Piotrkowianin szybko odrobił stratę i to nawet z nawiązką - kolejne podanie rywala wygrał do zera. 37. tenisista rankingu ATP nie zamierzał się poddawać i doprowadził do stanu 5:5. Później, wyraźnie napędzony swoją dobrą grą, zwyciężył w kolejnych dwóch gemach i wygrał pierwszą partię.

Drugi set rozpoczął się od wyrównanych wymian obu tenisistów. Żaden z panów nie chciał się pomylić, a to zapowiadało bardzo nerwową końcówkę. Majchrzak miał trzy szanse na to, by przełamać rywala przy stanie 4:4, ale żadnej nie wykorzystał. O losach tej partii musiał decydować tie-break.

A w nim od asa rozpoczął holenderski tenisista. Po chwili tym samym odwdzięczył się Majchrzak. Mimo ponad 1,5 godziny gry w pełnym słońcu, wymiany trwały w najlepsze. Polak zaczął jednak popełniać sporo błędów, a to było jak woda na młyn dla jego przeciwnika. Griekspoor postawił kropkę nad "i" i wygrał cały pojedynek w dwóch setach.

O końcowy triumf Griekspoor powalczy z Włochem Luciano Darderim.

Kamil Majchrzak - Tallon Griekspoor 0:2 (5:7, 6(3):7)