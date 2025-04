3:0 w starciu gigantów! Pewne zwycięstwo siatkarzy Perugii w pierwszym meczu półfinału

W pierwszych akcjach meczu przewagę mieli goście, później gra na moment się wyrównała, a w środkowej części seta skuteczni w ofensywie siatkarze Perugii odskoczyli rywalom (18:13). Lube zerwało się do walki i w dużej mierze dzięki dobrej zagrywce odrobiło straty (20:20). Końcówka należała jednak do ekipy z Perugii, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Kamil Semeniuk (25:22).

Zobacz także: Czołowy libero świata kontuzjowany! Poważne złamanie tuż przed najważniejszymi meczami

W drugiej odsłonie, podobnie jak w poprzedniej, po wyrównanym początku siatkarze Perugii odjechali rywalom w środkowej części seta (17:12). Tym razem jednak rywale nie zdołali nawiązać walki w końcówce. Gospodarze nadal mieli przewagę w ataku i popełniali mniej błędów od rywali. Punktowy blok ustalił wynik tej partii na 25:19.

Set numer trzy to wyrównany początek (10:10), a później słabszy fragment gospodarzy. Po punktowej zagrywce Adisa Lagumdziji przegrywali 12:16. Gdy asa posłał Kamil Semeniuk, różnica stopniała do jednego punktu (18:19), a po chwili Perugia wyrównała. Końcówka dla gospodarzy - Sebastian Sole wywalczył piłkę meczową, a pomyłka gości w ataku zakończyła to spotkanie (25:22).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kamil Semeniuk zdobył dla Perugii 10 punktów (9/20 w ataku + 1 as), a Łukasz Usowicz tym razem nie pojawił się na parkiecie. Spotkanie oglądał z trybun selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić. Najlepiej punktowali Oleg Płotnicki (14) - dla gospodarzy oraz Adis Lagumdzija (16) - dla Lube.

Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)

Perugia: Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Agustin Loser, Simone Giannelli, Oleg Płotnicki, Sebastian Sole – Massimo Colaci (libero) oraz Jesus Herrera Jaime, Alessandro Piccinelli. Trener: Angelo Lorenzetti.

Lube: Mattia Bottolo, Barthelemy Chinenyeze, Adis Lagumdzija, Aleksandar Nikolov, Marko Podrascanin, Mattia Boninfante – Francesco Bisotto (libero) oraz Giovanni Maria Gargiulo, Santiago Orduna, Eric Loeppky, Poriya Hossein Khanzadeh, Petar Dirlic, Diego Dolcini. Trener: Giampaolo Medei.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 1–0 dla Perugii.