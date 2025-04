Kielczanie w ostatniej kolejce przegrali po raz pierwszy w rundzie wiosennej, ulegając na własnym boisku Radomiakowi 1:3. W siedmiu wcześniejszych meczach zdobyli 15 punktów. Mimo ostatniego niepowodzenia zachowali 10-punktową przewagę nad strefą spadkową.

- Moim zdaniem, ta porażka nie będzie miała na nas większego wpływu. Co prawda, to coś nowego dla nas w tym roku, bo nie zapunktowaliśmy, ale na starcie w Poznaniu nie będzie to oddziaływać – powiedział bramkarz Korony Rafał Mamla.

21-letni piłkarz zaznaczył, że ostatnia porażka z zespołem z Radomia nie zmieni stylu gry jego drużyny w Poznaniu.

- Będziemy starali się robić to, co na początku rundy wiosennej, czyli popisywać się dobrą grę w defensywie. Po niej będziemy szukać zdobywania bramek z przodu. Lubię takie starcia, w których dużo się dzieje, pozwalają być bardziej skoncentrowanym i można wtedy pomóc drużynie - dodał Mamla.

Po meczu z Radomiakiem szkoleniowiec Korony zapewnił, że jego zespół będzie się starał jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę. W sobotę o to nie będzie łatwo, bo "Kolejorz", mimo ostatnich dwóch porażek (1:3 ze Śląskiem Wrocław i 1:2 z Jagiellonią Białystok), to nadal jeden z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu.

- Bez względu na termin meczu Korona zawsze jechała do Lecha jak do faworyta ligi. Jedziemy do bardzo dobrego zespołu grającego przy licznej publiczności. Dochodzą nas słuchy, że będzie tam komplet, więc nic tylko się cieszyć - powiedział Zieliński.

Korona na wiosnę na wyjazdach zdobyła już sześć punktów. Trener kielczan liczy, że kolejne jego zespół zdobędzie w sobotnim starciu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu.

- Graliśmy na wyjazdach z Legią w Warszawie i przy Kałuży z Cracovią. Lech ma bardzo dobry zespół i to on jest faworytem tego meczu. Jest do trafienia, jednak grając w Poznaniu trzeba wspiąć się na wyżyny. Nie możemy pozwolić Lechowi na rozpędzenie się. Mam plan na ten mecz i mam nadzieję że on nam wypali - zaznaczył 63-letni szkoleniowiec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.

PAP