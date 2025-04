Śląsk w ostatniej kolejce dość nieoczekiwanie pokonał na własnym stadionie Lecha Poznań (3:1) i było to drugie zwycięstwo z rzędu wrocławian (wcześniej 4:1 ze Stalą Mielec). W tym sezonie to pierwsza taka seria wicemistrzów Polski.

- Byłoby nieodpowiedzialne sądzić, że wygramy wszystkie mecze do końca rozgrywek, ale oczywiście będziemy chcieli to zrobić. W tej chwili nadal dla nas najważniejsze jest koncentrować się na każdym kolejnym meczu. Teraz myślimy o spotkaniu z Motorem Lublin, a później będziemy myśleć o następnym – skomentował Ante Simundza.

Wrocławianie zgarnęli trzy punkty z Lechem nie dlatego, że mieli szczęście, ale dlatego, że byli lepszym zespołem. Szkoleniowiec Śląska przyznał, że atmosfera w zespole znacznie się poprawiła, ale nadal jego zawodnicy musza twardo stąpać po ziemi.

- Jesteśmy dorośli i zdajemy sobie sprawę, że jedna wygrana z Lechem nie sprawi, że osiągniemy cel, jaki sobie postawiliśmy na początku rundy. Mogę nawet stwierdzić, że ta wygrana i zbliżenie się punktowo do miejsca dającego utrzymanie sprawiły, że spoczywa na nas jeszcze większa odpowiedzialność. Nadal jesteśmy ostatni w tabeli i ani na moment nie możemy stracić koncentracji, jeżeli chcemy to zmienić – dodał.

W sobotę wrocławianie zmierzą się z Motorem, który w ostatniej kolejce pokonał na własnym stadionie Stal (4:1) i praktycznie zapewnił sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, co było przedsezonowym celem. Słoweński szkoleniowiec przyznał, że naturalnym może być, iż w ekipie z Lublina wkradnie się teraz nieco rozluźnienia, ale on osobiście na to nie liczy.

- My nie możemy w ogóle tak myśleć. Mamy swoją pracę do wykonania i musimy się tylko na tym koncentrować. Kibice od początku rundy mocno nas wspierają i liczymy, że podobnie będzie w sobotę. Z Lechem dzięki nim graliśmy w dwunastkę. Bardzo potrzebne nam jest wsparcie kibiców i chciałbym zaapelować, aby przyszli na stadion – zaznaczył.

Jesienią w Lublinie gospodarze wygrali 2:1 strzelając oba gole po 80. minucie.

- To już przeszłość, która nie ma teraz znaczenia. My się skupiamy na teraźniejszości i na przyszłości. Liczy się tylko sobotni mecz, a nie to, co było jesienią – skwitował Simundza.

PAP