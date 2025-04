Sensacyjna decyzja Grbicia! Kibice mogą przecierać oczy

Decyzję serbskiego szkoleniowca o powołaniu siatkarza, który na co dzień występuje w PLS 1. Lidze można śmiało uznać za sensacyjną. Tym bardziej, że AZS AGH Kraków wcale nie należy do czołówki zaplecza PlusLigi. Wręcz przeciwnie - drużyna ze stolicy Małopolski zajmuje odległe 13. miejsce w tabeli.

Grbić dostrzegł jednak w Bakaju coś, czego nie dostrzegli dotychczas włodarze wielu klubów PlusLigi, ale i czołowych klubów PLS 1. Ligi. Rozgrywający jeszcze dwa lata temu debiutował na tym poziomie rozgrywek, a teraz będzie miał okazję trenować z orzełkiem na piersi!

21-latek swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w kuźni talentów, jaką jest KS Metro Warszawa. Na koncie ma medale oraz tytuł najlepszego rozgrywającego młodzieżowych mistrzostw Polski.

"Marcel Bakaj będzie trenował z reprezentacją Polski! Nikola Grbić powołał dodatkowych zawodników do treningu podczas zgrupowania. Selekcjoner naszej drużyny narodowej docenił umiejętności i poziom sportowy rozgrywającego "Akademików" i zaprosił go do swojej kadry w Spale! To ogromne wyróżnienie dla naszego zawodnika! Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne powołania!" - poinformował klub z Krakowa za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwsze zaskakujące powołanie Grbicia na tegoroczny sezon reprezentacyjny. Wcześniej wyróżnienie spotkało m.in. Antoniego Kwasigrocha ze Ślepska Malow Suwałki czy Jakuba Nowaka z Lechii Tomaszów Mazowiecki.

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się już 29 kwietnia w Spale.

