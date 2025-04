Zapowiada się gigantyczny problem dla Barcelony. Chodzi o Szczęsnego

Gdy Szczęsny przychodził do Barcelony z niedługiej, ale jednak piłkarskiej emerytury, nie było pewne, czy w ogóle będzie pierwszym bramkarzem w ekipie Hansiego Flicka pod nieobecność kontuzjowanego ter Stegena. Wówczas świetnie spisywał się Inaki Pena. Ale nawet w momencie, gdy były zawodnik Arsenalu i Juventusu wskoczył między słupki "Blaugrany", wydawało się oczywiste, że tylko na chwilę.

Kilka miesięcy później sytuacja jednak zmieniła się diametralnie, o czym dywagują hiszpańskie media. Otóż forma Szczęsnego jest ponadprzeciętna, a nade wszystko Barcelona z nim w składzie nie przegrywa i rzadko kiedy traci gole. Wystarczy powiedzieć, że Polak już dziesięciokrotnie zachował czyste konto!

To sprawia, że przynajmniej w tym sezonie powrót ter Stegena na stałe do bramki "Dumy Katalonii" wcale nie jest tak oczywisty. Pozycja niemieckiego golkipera w podstawowym składzie była nie do podważenia przed kontuzją, ale długotrwały rozbrat przy znakomitej dyspozycji Szczęsnego daje wiele do myślenia Flickowi. Tym bardziej, że były menedżer Bayernu Monachium słynie z tego, że nie lubi żonglować bramkarzami, jeżeli nie zmuszają go do tego okoliczności.

Pod wrażeniem Szczęsnego jest sam ter Stegen, co jeszcze bardziej podsyca dyskusje w Hiszpanii na temat rywalizacji o skład na tej pozycji.

- Szczęsny spisuje się bardzo dobrze. Ma silną osobowość, widać u niego doświadczenie. I to nie tylko jako bramkarz. Jako człowiek bardzo pomaga młodszym zawodnikom na co dzień. Od pierwszej chwili dobrze się z nim dogaduję, nawet jeszcze zanim podpisałem kontrakt z Barceloną. Daje dużo spokoju i mamy nadzieję, że tak będzie dalej - powiedział Niemiec w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień żurnalistów z Półwyspu Iberyjskiego, Szczęsny najprawdopodobniej przedłuży kontrakt z Barceloną na kolejny sezon.

