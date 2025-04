Siedlczanie przed tym spotkaniem mieli fatalny bilans zaledwie trzech zwycięstw, sześciu remisów i aż 16 porażek. Co prawda pod koniec marca Pogoń wygrała w Rzeszowie ze Stalą 4:2, ale nie zmienia to faktu, że jest w tym sezonie jednym z kandydatów do spadku.

Ci kibice ŁKS-u, którzy liczyli, że ich zespół powalczy w tym roku o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy, muszą czuć duży zawód. Łodzianie w 25 meczach odnieśli zaledwie dziewięć zwycięstw. Pod koniec marca ekipa z centralnej Polski niespodziewanie przegrała u siebie z Odrą Opole 1:2.

W rundzie jesiennej ŁKS wygrał z Pogonią 2:0.

KN, Polsat Sport