Co za sytuacja po ćwierćfinale PlusLigi! Kolega klubowy porwał go sprzed kamery (WIDEO)

Bogdanka LUK Lublin pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:0 w trzecim meczu ćwierćfinałowym i tym samym awansowała do półfinału PlusLigi, gdzie zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Chwilę po zakończeniu spotkania do wywiadu został zaproszony Kewin Sasak, jednak… niespodziewanie porwał go jego klubowy kolega, przerywając rozmowę w żartobliwy sposób.