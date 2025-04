Niedzielne zmagania poprzedziły sobotnie kwalifikacje, których przebieg był bardzo interesujący. Pierwsze od lipca zeszłego roku pole position wywalczył Max Verstappen z Red Bulla. Tuż za nim uplasowali się kierowcy McLarena - Lando Norris i Oscar Piastri.

I dokładnie w takiej kolejności kierowcy dojechali do mety w wyścigu. Verstappen odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i w klasyfikacji generalnej kierowców zbliżył się do prowadzącego Norrisa na odległość zaledwie jednego punktu. Trzeci jest Piastri, który traci do swojego zespołowego kolegi 13 oczek.

Formuła 1: Grand Prix Japonii. Skrót wyścigu