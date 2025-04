Gigant sieje postrach! Jastrzębie i Projekt w tarapatach?

Trwa znakomita seria Aluron CMC Warty Zawiercie. Podopieczni Michała Winiarskiego odnieśli już dziesięć zwycięstw z rzędu i zapewnili sobie awans do półfinału PlusLigi. Przed "Jurajskimi Rycerzami" już niebawem półfinałowe starcia w Tauron Pucharze Polski z PGE Projektem Warszawa oraz w Lidze Mistrzów z Jastrzębskim Węglem. - Przed nami bardzo ważne spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których gramy, ale nie wybiegamy do przodu, tylko skupiamy się na każdym kolejnym meczu - mówi Aaron Russell.