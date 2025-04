Koncert Pogoni Szczecin! Pewny triumf "Portowców"

Pod koniec września Pogoń w połowie tygodnia wygrała mecz Pucharu Polski ze Stalą Rzeszów 3:0. Trzy dni później Portowcy pojechali do Katowic i dali się zdominować GKS-owi, przegrywając 1:3. Teraz sytuacja była podobna: Pogoń wygrała we wtorek mecz pucharowy w Niepołomicach 3:0, a w niedzielę grała z GKS-em. W pierwszej połowie to Ślązacy dominowali. Częściej byli przy piłce, większość gry toczyła się na połowie gospodarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Szokująca decyzja klubu PKO BP Ekstraklasy! Ledwo go zatrudnili i już kończą współpracę?

Najpierw w 16. minucie Dariusz Kudła świetną paradą obronił strzał Efhymisa Koulourisa z 16. metra. W 42. minucie były bramkarz Pogoni w barwach GKS-u popisał się interwencjami przy próbach Linusa Wahlqvista, a potem Danijela Loncara.

GKS w polu wyglądał lepiej, ale obrona gospodarzy była doskonale zorganizowana. Nie pozwalała gościom na oddanie celnego strzału na bramkę Valentina Cojocaru.

Wreszcie w doliczonym czasie gry po centrze w pole karne GKS-u na bramkę strzelał Leonardo Koutris, ale piłkę zablokował Konrad Gruszkowski, lecz tak niefortunnie, że ta trafiła go w rękę. Po analizie VAR sędzia Paweł Raczkowski wskazał na jedenastkę, a Koulouris z karnego trafił pod poprzeczkę.

Po przerwie gospodarze kompletnie zdominowali mecz. Tuż po pierwszym gwizdku podwyższyli prowadzenie. Rafał Kurzawa wypuścił na lewym skrzydle Kamila Grosickiego, ten przed końcową linią ograł Alana Czerwińskiego i podał na piąty metr, gdzie Koulouris wyskoczył zza pleców obrońców i dołożył nogę.

W 81. minucie trener Pogoni Robert Kolendowicz zdjął z boiska Grosickiego, wprowadzając za niego Kacpra Łukasiaka. 60 sekund później młody pomocnik podwyższył prowadzenie gospodarzy na 3:0 precyzyjnym strzałem z 16. metra, kończącym doskonałe rozegranie pary Marcel Wędrychowski - Linus Wahlqvist. Łukasiak na dwie minuty przed końcem doskonale obsłużył Koulourisa, który zdobył swoje jubileuszowe, 20. trafienie w sezonie.

Pogoń Szczecin - GKS Katowice 4:0 (1:0)

Bramki: Efthymis Koulouris 45+6 (rzut karny), Efthymis Koulouris 48, Kacper Łukasiak 82, Efthymis Koulouris 88.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Leo Borges, Leonardo Koutris (86. Jakub Lis) - Fredrik Ulvestad, Joao Gamboa, Kamil Grosicki (81. Kacper Smoliński), Rafał Kurzawa (81. Kacper Łukasiak), Adrian Przyborek (46. Marcel Wędrychowski) - Efthymis Koulouris (88. Patryk Paryzek).

GKS Katowice: Dawid Kudła - Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych, Marten Kuusk (80. Aleksander Komor) - Marcin Wasielewski, Mateusz Kowalczyk, Oskar Repka, Konrad Gruszkowski (62. Borja Galan) - Dawid Drachal (62. Adrian Błąd), Bartosz Nowak (88. Mateusz Marzec), Filip Szymczak (62. Sebastian Bergier).

Żółta kartka: Mateusz Kowalczyk.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).

Widzów: 19 938.

JC, PAP