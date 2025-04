Młody talent na dłużej w Jagiellonii! Przedłużył kontrakt

Pietuszewski, który jest wychowankiem akademii piłkarskiej Jagiellonii, zadebiutował w pierwszym zespole w ubiegłym roku, w meczu eliminacji Ligi Europy z Ajaxem Amsterdam. Od tego czasu zebrał osiem występów w ekstraklasie oraz siedem w innych rozgrywkach, w tym w europejskich pucharach. W reprezentacji Polski do lat 17 ma 15 występów i zdobył cztery gole.

ZOBACZ TAKŻE: Szokująca decyzja klubu PKO BP Ekstraklasy! Ledwo go zatrudnili i już kończą współpracę?

Jego nowa umowa z Jagiellonią będzie obowiązywała do końca sezonu 2026/27 i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

"Oskar wykonuje bardzo duże postępy w tym sezonie, co nas jako klub niezmiernie cieszy. Od momentu debiutu stale się rozwija, pokazując charakter, jakość piłkarską i gotowość do rywalizacji na najwyższym poziomie. Wiemy, z jak dużym talentem mamy do czynienia, ale zdajemy sobie też sprawę, że przed nim wciąż wiele pracy" - skomentował nową umowę 16-latka dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski.

"To dla mnie duże wydarzenie, można powiedzieć, że ta przygoda z piłką nożną mocno przyspieszyła. Cieszę się, że od debiutu cały czas dostaję szanse i czuję, że się rozwijam. Uważam też, że to docenienie mojej ciężkiej pracy, wyrzeczeń na treningach i w meczach, cieszę się że mogę dalej tu zostać" - stwierdził młody piłkarz dla klubowych mediów aktualnego mistrza Polski.

JC, PAP