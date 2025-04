Niestety! Polka pokonana w finale

Zawodniczka z Krynicy-Zdrój od samego początku swoich występów w Bogocie udowadniała, że stać ją na znakomitą grę. Kawa rozpoczęła turniej od kwalifikacji, a podczas zmagań pokonała m.in. Gerganę Topalovą, Patricię Marię Tig, Valentinę Mediorreal oraz Laurę Pigossi. W ćwierćfinale odnosiła spektakularne zwycięstwo nad Marie Bouzkovą, rozstawioną z numerem "1" i faworytką do tytułu. Wygrana w tym meczu dała jej awans do półfinału, gdzie pokonała Julietę Pareję.

W finale turnieju w stolicy Kolumbii Kawa zmierzyła się z 23-letnią Camilą Osorio, tenisistką gospodarzy, która była faworytką tego starcia. Osorio, mistrzyni juniorskiego US Open 2019 w grze pojedynczej, obecnie zajmuje 54. miejsce w rankingu WTA.

Już w drugim gemie pierwszego seta Osorio przełamała serwis Polki, obejmując prowadzenie. Kawa nie poddała się jednak i błyskawicznie odpowiedziała, przełamując podanie Kolumbijki, co pozwoliło jej zmniejszyć stratę do 2:1. Mimo to Osorio szybko odzyskała kontrolę, wygrywając kolejnego gema (3:1).

W siódmej partii Kawa pokazała, że nie zamierza się poddać, stawiając rywalce duży opór. Polka miała pięć break pointów, lecz Osorio zdołała poprawić swoją grę, utrzymując prowadzenie 5:2.

Końcówka seta nie przyniosła większych niespodzianek, a Osorio zakończyła partię wynikiem 6:3.

W drugim secie Kolumbijka nie dała już Polce większych szans. Prędko objęła prowadzenie 3:0, kontrolując przebieg gry. Nasza reprezentantka starała się walczyć o każdy punkt, jednak rywalka była nie do zatrzymania, prezentując wysoką formę. Kawa miała swoje momenty, ale Osorio utrzymała dominację na korcie, nie pozwalając przeciwniczce na żadną większą szansę na przełamanie.

Mimo starań Polki, Osorio pewnie zmierzała ku zwycięstwu. Ostatecznie Kolumbijka zakończyła spotkanie wynikiem 6:3, 6:3, zdobywając tytuł mistrzyni turnieju w Bogocie.

Finał turnieju WTA 250 w Bogocie:

Katarzyna Kawa (Polska) - Camila Osorio (Kolumbia) 6:3, 6:3