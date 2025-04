W tabeli piłkarskiej Ekstraklasy aktualni mistrzowie Polski tracą do lidera Rakowa Częstochowa cztery punkty, a tylko punkt za nimi jest Lech Poznań. Przed tygodniem przegrali w Ekstraklasie z Lechią 0:1, ale w minioną środę zdobyli piłkarski Superpuchar Polski, wygrywając na Stadionie Narodowym w Warszawie 1:0 z Wisłą Kraków.

ZOBACZ TAKŻE: To już pewne! Legenda odejdzie z klubu po sezonie

"Jesteśmy czujni, ale też mamy z tyłu głowy to, że przegraliśmy ostatni mecz w lidze, więc to jest dla nas fundamentem do przygotowania się do meczu z Piastem, że podchodzimy do niego bardzo skoncentrowani i zmotywowani, ale też pozytywnie nastawieni po zdobyciu Superpucharu Polski" - mówił w sobotę klubowym mediom trener Siemieniec.

"Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby u siebie wygrać spotkanie i wrócić na takie zwycięskie tory. Dzisiaj, przy tych finalnych rozstrzygnięciach każdy mecz ma już znaczenie (...). Chciałbym, żebyśmy na porażkę z Lechią odpowiedzieli w lidze" - podkreślił.

Początek meczu Jagiellonia - Piast w niedzielę o godz. 12.15 na Chorten Arenie w Białymstoku. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP