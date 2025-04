PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Relacja live i wynik na żywo

Rozgrywki PlusLigi wkraczają w decydujące fazy. W jednym z ćwierćfinałów mierzą się ze sobą Bogdanka LUK Lublin i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

To trzecie i decydujące starcie między tymi zespołami. W pierwszym meczu niespodziewanie w Lublinie 3:1 triumfowała ekipa ZAKS-y.

Do rewanżu kędzierzynianie podeszli bardzo osłabieni. Urazu pleców nabawił się bowiem Bartosz Kurek. Na parkiecie błyszczał za to Wilfredo Leon, a Bogdanka triumfowała 3:0. przedłużając tym samym rywalizację do trzech spotkań.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.